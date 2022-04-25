Крокодил из «Маски» проходит по уголовному делу

В полицию обратилась экс –участница телепроекта «Дом- 2» Алина Ян Фото: Личный архив

Год назад певец Jony буквально покорил страну своим участием в вокальном конкурсе «Маска». Там музыкант выступал в костюме крокодила.

Рейтинги шоу зашкаливали, и, казалось бы, после такого проекта Джахид (настоящее имя музыканта) должен был проснуться знаменитым. Однако на практике все оказалось не так однозначно.

Блистательную карьеру певца слегка подпортила группа лиц, вмешавших в свои «схемы» имя Jony.

В полицию обратилась экс –участница телепроекта «Дом- 2» Алина Ян с жалобой на продюсера Алину Рашидову. Ян обвинила продюсера в мошенничестве в особо крупном размере. По словам Алины Ян, Рашидова вместе с пособниками сумели выманить у неё почти 8 миллионов рублей.

- Рашидова хвасталась дружбой с Давой и его мамой, рассказывала, как организовывала день рождения певца Jony. Мне казалось, что она серьёзный человек в шоу-бизнесе и может помочь мне в карьере, -вспоминает в беседе с kp.ru Алина Ян. -8 миллионов нужны были для того, чтобы меня поддерживали топовые звезды, клиенты Рашидова. Первые деньги, которые я отправила продюсеру, были отработаны: всё сделано, опубликованы посты и сториз, — и у меня даже мысли не возникало, что потом меня обманут.

Я была уверена, что этим звездам они перечислили деньги, и сотрудничество состоится, - объясняет свою доверчивость участница шоу «Дом-2».

Ситуацию усугублял и человеческий фактор.

- Продюсер обещала мне дальнейшее размещение в социальных сетях и съемки в клипах Jony и Давы. Кроме того, говорила, вся эта работа делается для меня с большими скидками, ибо очень нужны деньги. Мол, она больна, у нее рак, нужны финансы на лечение, -делится с «КП» Алина Ян.

Однако после того, как Ян перевела деньги, продюсер пропала, так и не выполнив договорённостей. Никаких коллабораций со звёздами у Алины Ян не состоялось.

И брюнетке пришлось обратиться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции начали разбираться, и расхлебывать последствия пришлось знаменитостям, чьим именем бравировала продюсер. Защиту интересов Алины взяла на себя адвокат Татевик Чугурян.

Как нам стало известно, в отделение уже были вызваны дуэт Hammali&Navai, участие в клипе которых обошлось Ян в 350 тысяч рублей, и певец Jony, за сотрудничество с которым светская львица выложила 600 тысяч рублей.