Перезапуск МакSим после болезни: миллионы за концерты, смена окружения и новый имидж

Дуэт МакSим и Егора Крида в топе на цифровых площадках. Клип посмотрели больше 11 миллионов человек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летняя певица МакSим активно продвигает обновленную себя: новые песни, имидж и даже окружение. Имя звезды прошлым летом ежедневно мелькало в СМИ и соцсетях: Марина Абросимова (настоящее имя певицы) смогла удержать волну интереса. Повод для переживаний за певицу был тревожный: коронавирусная пневмония и 95% поражения легких, серьезные осложнения, два месяца в реанимации. МакSим с помощью врачей справилась и с конца лета начала реабилитацию. И вот она возвращается.

Полгода реабилитации потребовались МакSим для восстановления. Первые месяцы ей было запрещено летать – певица ездила на санаторно-курортное лечение на поезде; и не могла выступать - петь вживую. Голосовые связки были в полном порядке; но из-за болезни в легких сформировались «дыры», в одном легочная ткань оставалась в минимальном количестве, поэтому реабилитация длилась так долго. Однако уже несколько месяцев назад певица начала работать в студии – это проще, можно писать музыкальный материал кусками, обрабатывать. Певица МакSим два месяца назад удачно выпустила дуэтную песню с кумиром молодежи Егором Кридом – музыканты перепели старый хит певицы «Отпускаю». Дуэт зашел так удачно, что до сих пор в топе на различных музыкальных площадках. Только на YouTube у клипа – больше 11 миллионов просмотров.

На момент записи новой версии «Отпускаю» певица еще не восстановилась до конца. Поэтому педагог по вокалу Юлия Таравкова объяснила kp.ru: «Аранжировку дополнили новым звучанием. Но слышно, что МакSим не перепевала заново, просто звукорежиссер взял вокал с оригинальной версии ее песни и вставил эту вокальную дорожку в песню к Криду. Но спето МакSим нежно и красиво». Но уже в апреле певица смогла выступить вживую – с полноценным концертом на частном мероприятии. МакSим пела 50 минут – голос звучал прекрасно, судя по видео в сети с закрытой вечеринки. Гонорар звезды за выступление на частных мероприятиях – около 2 миллионов рублей.

Свою новую концертную программу певица назвала «Спасибо». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Послушать всем, как восстановилась Марина можно на ее первом после болезни сольнике под названием «Спасибо» – 17 июня на открытой площадке в «Зеленом театре ВДНХ». Билеты пока есть – можно купить по этой ссылке.

Недавно артистка была в гостях в телешоу «Маска». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас МакSим активничает: съемки для глянцевого журнала, съемки в шоу «Контакты» для YouTube, новый дуэт со звездой, чтение тотального диктанта. Марина радует своего зрителя: «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом».

Теперь певица МакSим вне сцены предпочитает модные брючные костюмы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У артистки новый концертный директор и новый имидж. Чаще всего на публике и на мероприятиях МакSим появляется в брючных костюмах – элегантных и модных: широкие брюки и «большой» пиджак. Кстати, обновила звезда не только гардероб, но и окружение. Недавно МакSим вдруг разоткровенничалась о предательстве близких знакомых, которые повели себя непорядочно пока она болела и не могла контролировать ситуацию: «Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были пятнадцать – двадцать лет, которым я очень доверяла. Должна признаться, что удалила из своей жизни 90 процентов контактов, когда пришла в себя». После болезни МакSим смогла грамотно перезапустить карьеру и обновиться.