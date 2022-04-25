Подземный город под «Азовсталью»: вся правда о бункерах Мариупольского завода-крепости

Вид на производственные здания предприятия "Азовсталь", Мариуполь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭТО 10% ВВП УКРАИНЫ!

Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ринат Ахметов, никакого отношения к «Азовстали» не имеют. «Азовсталь» строил СССР, причем, два раза.

В 1930 году был уложен бетон в фундамент первой доменной печи. Одновременно, началось строительство порта и судоходного канала – Азовское море мелкое в этих местах. Торговый приазовский городок Мариуполь, тихий и сонный превратился в гигантскую стройплощадку. Уже в 1939 году, одна из доменных печей «Азовстали» установила мировой рекорд по выплавке чугуна – 1614 тонн в сутки. Заработал уникальный качающийся мартен, на заводе начали выплавлять сталь.

Великую отечественную комбинат не пережил: в сентябре 1943-го немцев вышибли из Мариуполя, и уходя, они взорвали все: домны, мартены, коксовые батареи, электростанцию. Но уже через два года «Азовсталь» не просто восстановили, там запустили производство металлопроката! И дальше, все годы советской власти, производство продолжало расширяться, буквально, каждый год.

Разрушенная фашистами воздуходувная станция завода "Азовсталь", хроника Великой Отечественной, 1943 год. Фотохроника ТАСС

Для понимания, что мы потеряли с развалом СССР: в 1996 году, немецкое отделение легендарного морского страховщика Ллойда, признало комбинат производителем судовой стали. Следом, американцы признали и сертифицировали сталь высокой прочности для буровых платформ – всего четыре мировых производства удостоились такого признания и «Азовсталь» в их числе.

Доменный цех металлургического завода "Азовсталь", 1958 год. Фото: Николай Ситников/ТАСС

И даже в самые черные постсоветские годы, «Азовсталь» продолжал приносить прибыль – примерно до 10% ВВП всей Украины! Совпало множество причин: советская школа металлургии, целые рабочие династии, порт, удешевлявший поставки сырья и вывоз продукции, дешевый донецкий коксующийся уголь и дешевый российский газ.

С первого дня спецоперации на Украине, прямо с 24 февраля, боевики нацполка «Азов» (в РФ возбуждено уголовное дело против его бойцов) начали заводить на «Азовсталь» тяжелую военную технику и минировать цеха. Коксовые батареи, от греха, заглушили, залили жидким стеклом. Домны остановлены, а новый запуск домны это 80-90% от стоимости ее постройки. Сам завод обесточен уже второй месяц, сотрудники – 14 тысяч человек, кто мог, разбежались. Кто-то погиб прямо на заводе во время обстрелов, я встречал в промзоне тела заводчан.

На «Азовсталь» снова обрушились боевые действия. И пока держатся в его подземельях, не уходят.

ЗАПАСЫ ГОТОВИЛИ С 2015 ГОДА

Нет сомнений, что именно «Азовсталь» рассматривали, как главный и последний оборонительный узел Мариуполя. Для сравнения, соседний металлургический завод имени Ильича, сопоставимый и по размеру и числу персонала (10 тысяч человек), был взят еще неделю назад.

У въезда на мариупольский Завод им. Ильича. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Почему именно «Азовсталь»? Возможно, сказались размеры его промзоны – 11 квадратных километров и две естественные преграды – море и широченная пойма реки Кальмиус, простреливающаяся с завода насквозь. И только с одной стороны, к «Азовстали» вплотную примыкала частная застройка и многоэтажки.

Спутниковый снимок завода "Азовсталь", город Мариуполь. Фото: Яндекс

Примерно месяц назад, перед штурмом, батальон ДНР «Восток» зачищал частные дома по границе завода. Причем, зачистка и бой двигались по параллельным улицам. Именно тогда, я впервые встретил людей, которые задали мне странный вопрос: «Когда нашу молодежь выпустят с «Азовстали»? Оказывается, с начала марта, пока еще работала сотовая связь в Мариуполе, абоненты до 20 лет, начали получать смс-приглашения: «Приходите на «Азовсталь», у нас надежные укрытия, есть интернет, еда, вода и хорошая компания». К счастью, в реальности, пока не нашлось родственников, у которых дети ушли в подземелья «Азовстали». Это был фейк. Я опросил десятки людей, живущих возле комбината, искал родственников таких «ушельцев» и не нашел. Нацистам, важно было показать, что вместе с ними, на комбинате сидит городская молодежь и работает «живым щитом». Но, тратить ресурсы на заложников они не собирались. Хотя, к обороне готовились еще с 2015 года. Обычный рассказ заводчанина из Левобережного района или с другой стороны Мариуполя, с улицы Металлургов:

- Да, возили что-то, зелеными грузовиками, много лет возили. Все со спецпропусками, на проходной их не досматривали, пускали на завод в любое время. Видел, что воду возили и какие-то зеленые ящики.

Были еще любопытные вбросы, которые с радостью подхватила пресса и политологи: сказки про 6-этажные убежища, достроенные и усиленные, чуть ли не лично Ахметовым броневыми плитами (как?), таинственную биолабораторию и подобную чушь.

С подземельями «Азовстали» все оказалось просто и в то же время сложнее.

Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ринат Ахметов, никакого отношения к «Азовстали» не имеют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИНУС ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Крепкого, подвижного и очень злого пенсионера Виталия, я встретил в одном из дворов в самом центре Мариуполя. Он был неформальным лидером маленькой домовой общины, выживающей второй месяц в подвалах. Для пенсионера Виталий показался мне слишком молодым, оказалось – 32 года «горячего стажа» в прокатном цеху «Азовстали», люди таких профессий к 40 годам уже «демобилизуются» с заводов. Поговорили про 2014-й, про референдум:

- Конечно, я голосовал за ДНР на референдуме, да как все. Но вот что я крепко запомнил. У нас же здесь рядом УВД, которое нацики расстреляли (за то, что милиция Мариуполя отказалась разгонять восставших). Выхожу я 9 мая в кафе, у меня были такие кремовые джинсы и рубашка, понял? Праздник же, приоделся. И вижу, как какое-то чмо, в советской каске, на ушах только держится, сбивает убегающего парня подсечкой и в упор ему в голову. И на меня ствол наставляет. А я подбежал, вмешаться и мне все на джинсы выплеснулось, я хранил их в пакете, не стал стирать...

«Завозили» - подтвердил мне в очередной раз Виталий:

- Жена до последнего дня на «Азовстали» работала, видела, как грузовики туда-сюда ездили, танки заезжали через центральную проходную.

- А что с подземельями на «Азовстали»?

- Много тоннелей, под кабели, тепловые. Целый город! Был паропровод с ТЭЦ, пар по нему подавался, полтора метра в диаметре! Были и бомбоубежища, в нашем цеху на всю смену, чтобы ее туда опустить – это 60 человек. У нас еще небольшой цех был. Была очистка воздуха у него, ручная и электро.

- Передвигаться по этим тоннелям можно?

- Конечно, их же надо обслуживать! В кабельных почти в рост можно ходить.

- Рассказывали, что в 2014 году эти тоннели якобы затопили? А нацики их откачали и осушили?

- Никто их не топил. Единственное, помню, был прорыв на паропроводе, тогда да, подтопило.

Виталий подтвердил, что с «Азовстали» были рабочие, которые уходили АТО (воевать в Донбасс на стороне Киева) – заработать, им сохранялись неплохие заводские зарплаты. У таких часто спрашивали: «Как, много деньжат поднял?». Что тут ответить? Можно предположить, что именно этих людей, как «замазавшихся», «Азов» и использует проводниками по нижним уровням комбината. Если они не успели сбежать в город:

- Когда соседний дом ночью после обстрела загорелся, к нам прибежали в подвал люди, босые, полуголые. Всех приняли, одели. А один был, я знал его прекрасно, с нашего завода, «атошник». Я ему так и сказал: «Чтобы я тебя здесь не видел». И он ушел.

Виталий подтвердил, что с «Азовстали» были рабочие, которые уходили в АТО, при этом заводские зарплаты им сохранялись. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ГДЕ ХОВАЮТСЯ «ФЮРЕРЫ»?

Наша авиаразведка без остановки мониторит «Азовсталь». Но, по словам моих товарищей, ежедневно летающих над заводом: «Людей на поверхности, технику, мы не видели давно, в промзоне еще лазают». Остальные сидят под землей. Вообще, вся оборона «Азовстали» построена на двух укрепрайонах – «Бастион» и «Южный, и опорных пунктах помельче. В основе каждого опорника – наследство советской системы Гражданской обороны, бомбоубежище. После Великой Отечественной, восстановление «Азовстали» завершили лишь в 50-х годах, когда атомной войной уже попахивало крепко. Поэтому, бомбоубежища и просто крупные подвалы есть даже под второстепенными административными зданиями, в чем я убедился во время последнего штурма «Азовстали» (см. КП от 22.04).

Бойцы батальона "Восток" ДНР в промзоне "Азовстали". Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мне удалось получить комментарий от человека, хорошо знакомого с системой заводских бомбоубежищ. По его словам, информация, что убежища соединены между собой, это бред, который противоречит концепции защиты от атомного и химического поражения. Но, тоннель для людей на заводе есть, один:

- Он ведет от памятника с танком, в центре территории, к главной проходной, предназначен для эвакуации инженеров и руководителей с территории завода. Еще одна его задача – сделать скрытным перемещение по заводу рабочих смен, больших масс людей. В Ленинграде, на Кировском заводе, сделали такой же тоннель, после того, как осенью 1941-го немецкая артиллерия накрыла проходную, было ранено и погибло 400 человек.

Клубы дыма над "Азовсталью" и прилегающими жилыми массивами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я спросил прямо:

- Где сидит «Азов»?

По словам моего собеседника, скорее всего, это два убежища – под крупносортовым прокатным цехом и под конверторным цехом. Они могут вместить 1780 человек.

Расположение бомбоубежищ на "Азовстали".

- Это убежища 1-го и 2-го класса. Они заглублены на 6-10 метров, укрыты бетонным тюфяком. Система фильтрации воздуха рассчитана на месяц работы. Есть помещения для дизель-генератора, лазарета, для штаба и командного состава, скважина с водой и канализация...

Можно предположить, что именно там скрывается весь цвет «Азова», а вместе с ним - и западные советники, наемники. Все остальные, включая заводчан, укрываются в убежищах 3-го класса – их на «Азовстали» еще 24 штуки. Эти убежища можно определить по низким потолкам, на тех видео, где нацисты приносят этим несчастным людям какую-то еду в синих пакетах от мусора.

МАСК ПОДАРИЛ БОЕВИКАМ «ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЖАЛОБ»

Судя по целому потоку жалоб от голодающих «азовцев», неофициальная информация о том, что наша артиллерия «размотала» их склады с продовольствием, косвенно подтверждается. А еще есть проблема с ранеными – их сотни, меньше и не может быть при такой интенсивности боев и артобстрелов. Медикаменты давно на исходе. Боеприпасы у нацистов тоже кончаются, как верно заметил один боец из штурмовой группы «Востока» - «сколько патронов не запаси, все мало».

Но есть интернет - Илон Маск презентовал Украине и ее армии 200 спутниковых модемов. Можно передать во всемирную сеть, как выглядит пасхальный кулич «азовца» - кусок хлеба с каплей варенья. Или очередные просьбы от «пидтримке» и «допомоге».

Что будет дальше? Превращение «Азовстали» в руины было остановлено Путиным. Об этом не говорилось вслух, но, если «Азовсталь» будет разрушен, существование Мариуполя и его восстановление может потерять всякий экономический смысл. Пока степень разрушения завода не подошла к критической точке. Потому массированные артналеты прекратились.

По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, сейчас наши «обрезают хвосты» вокруг завода, чтобы уменьшить радиус территории, с которой «не должна проскочить муха»:

- Мы выводим подразделения на другие направления и оставляем вокруг «Азовстали» ровно столько сил, чтобы держать противника зажатым со всех сторон.

Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько они еще будут ТАМ сидеть? Недолго. Могу судить лишь на основании собственного опыта, как участник «Славянского сидения» (обороны Славянска в 2014-м. - Ред.) от начала и до конца: мы таких жалобных сообщений, как сейчас у «азовцев», в эфир не посылали.