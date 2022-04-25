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25 апреля 2022 14:00

Подземный город под «Азовсталью»: вся правда о бункерах Мариупольского завода-крепости

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин выяснил, что представляют собой в реальности укрытия комбината-гиганта «Азовсталь», кто в них сидит и сколько им осталось прятаться
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Вид на производственные здания предприятия "Азовсталь", Мариуполь.

Вид на производственные здания предприятия "Азовсталь", Мариуполь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭТО 10% ВВП УКРАИНЫ!

Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ринат Ахметов, никакого отношения к «Азовстали» не имеют. «Азовсталь» строил СССР, причем, два раза.

В 1930 году был уложен бетон в фундамент первой доменной печи. Одновременно, началось строительство порта и судоходного канала – Азовское море мелкое в этих местах. Торговый приазовский городок Мариуполь, тихий и сонный превратился в гигантскую стройплощадку. Уже в 1939 году, одна из доменных печей «Азовстали» установила мировой рекорд по выплавке чугуна – 1614 тонн в сутки. Заработал уникальный качающийся мартен, на заводе начали выплавлять сталь.

Великую отечественную комбинат не пережил: в сентябре 1943-го немцев вышибли из Мариуполя, и уходя, они взорвали все: домны, мартены, коксовые батареи, электростанцию. Но уже через два года «Азовсталь» не просто восстановили, там запустили производство металлопроката! И дальше, все годы советской власти, производство продолжало расширяться, буквально, каждый год.

Разрушенная фашистами воздуходувная станция завода "Азовсталь", хроника Великой Отечественной, 1943 год. Фотохроника ТАСС

Разрушенная фашистами воздуходувная станция завода "Азовсталь", хроника Великой Отечественной, 1943 год. Фотохроника ТАСС

Для понимания, что мы потеряли с развалом СССР: в 1996 году, немецкое отделение легендарного морского страховщика Ллойда, признало комбинат производителем судовой стали. Следом, американцы признали и сертифицировали сталь высокой прочности для буровых платформ – всего четыре мировых производства удостоились такого признания и «Азовсталь» в их числе.

Доменный цех металлургического завода "Азовсталь", 1958 год. Фото: Николай Ситников/ТАСС

Доменный цех металлургического завода "Азовсталь", 1958 год. Фото: Николай Ситников/ТАСС

И даже в самые черные постсоветские годы, «Азовсталь» продолжал приносить прибыль – примерно до 10% ВВП всей Украины! Совпало множество причин: советская школа металлургии, целые рабочие династии, порт, удешевлявший поставки сырья и вывоз продукции, дешевый донецкий коксующийся уголь и дешевый российский газ.

С первого дня спецоперации на Украине, прямо с 24 февраля, боевики нацполка «Азов» (в РФ возбуждено уголовное дело против его бойцов) начали заводить на «Азовсталь» тяжелую военную технику и минировать цеха. Коксовые батареи, от греха, заглушили, залили жидким стеклом. Домны остановлены, а новый запуск домны это 80-90% от стоимости ее постройки. Сам завод обесточен уже второй месяц, сотрудники – 14 тысяч человек, кто мог, разбежались. Кто-то погиб прямо на заводе во время обстрелов, я встречал в промзоне тела заводчан.

На «Азовсталь» снова обрушились боевые действия. И пока держатся в его подземельях, не уходят.

ЗАПАСЫ ГОТОВИЛИ С 2015 ГОДА

Нет сомнений, что именно «Азовсталь» рассматривали, как главный и последний оборонительный узел Мариуполя. Для сравнения, соседний металлургический завод имени Ильича, сопоставимый и по размеру и числу персонала (10 тысяч человек), был взят еще неделю назад.

У въезда на мариупольский Завод им. Ильича.

У въезда на мариупольский Завод им. Ильича.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Почему именно «Азовсталь»? Возможно, сказались размеры его промзоны – 11 квадратных километров и две естественные преграды – море и широченная пойма реки Кальмиус, простреливающаяся с завода насквозь. И только с одной стороны, к «Азовстали» вплотную примыкала частная застройка и многоэтажки.

Спутниковый снимок завода "Азовсталь", город Мариуполь.

Спутниковый снимок завода "Азовсталь", город Мариуполь.

Фото: Яндекс

Примерно месяц назад, перед штурмом, батальон ДНР «Восток» зачищал частные дома по границе завода. Причем, зачистка и бой двигались по параллельным улицам. Именно тогда, я впервые встретил людей, которые задали мне странный вопрос: «Когда нашу молодежь выпустят с «Азовстали»? Оказывается, с начала марта, пока еще работала сотовая связь в Мариуполе, абоненты до 20 лет, начали получать смс-приглашения: «Приходите на «Азовсталь», у нас надежные укрытия, есть интернет, еда, вода и хорошая компания». К счастью, в реальности, пока не нашлось родственников, у которых дети ушли в подземелья «Азовстали». Это был фейк. Я опросил десятки людей, живущих возле комбината, искал родственников таких «ушельцев» и не нашел. Нацистам, важно было показать, что вместе с ними, на комбинате сидит городская молодежь и работает «живым щитом». Но, тратить ресурсы на заложников они не собирались. Хотя, к обороне готовились еще с 2015 года. Обычный рассказ заводчанина из Левобережного района или с другой стороны Мариуполя, с улицы Металлургов:

- Да, возили что-то, зелеными грузовиками, много лет возили. Все со спецпропусками, на проходной их не досматривали, пускали на завод в любое время. Видел, что воду возили и какие-то зеленые ящики.

Были еще любопытные вбросы, которые с радостью подхватила пресса и политологи: сказки про 6-этажные убежища, достроенные и усиленные, чуть ли не лично Ахметовым броневыми плитами (как?), таинственную биолабораторию и подобную чушь.

С подземельями «Азовстали» все оказалось просто и в то же время сложнее.

Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ринат Ахметов, никакого отношения к «Азовстали» не имеют.

Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ринат Ахметов, никакого отношения к «Азовстали» не имеют.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИНУС ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Крепкого, подвижного и очень злого пенсионера Виталия, я встретил в одном из дворов в самом центре Мариуполя. Он был неформальным лидером маленькой домовой общины, выживающей второй месяц в подвалах. Для пенсионера Виталий показался мне слишком молодым, оказалось – 32 года «горячего стажа» в прокатном цеху «Азовстали», люди таких профессий к 40 годам уже «демобилизуются» с заводов. Поговорили про 2014-й, про референдум:

- Конечно, я голосовал за ДНР на референдуме, да как все. Но вот что я крепко запомнил. У нас же здесь рядом УВД, которое нацики расстреляли (за то, что милиция Мариуполя отказалась разгонять восставших). Выхожу я 9 мая в кафе, у меня были такие кремовые джинсы и рубашка, понял? Праздник же, приоделся. И вижу, как какое-то чмо, в советской каске, на ушах только держится, сбивает убегающего парня подсечкой и в упор ему в голову. И на меня ствол наставляет. А я подбежал, вмешаться и мне все на джинсы выплеснулось, я хранил их в пакете, не стал стирать...

«Завозили» - подтвердил мне в очередной раз Виталий:

- Жена до последнего дня на «Азовстали» работала, видела, как грузовики туда-сюда ездили, танки заезжали через центральную проходную.

- А что с подземельями на «Азовстали»?

- Много тоннелей, под кабели, тепловые. Целый город! Был паропровод с ТЭЦ, пар по нему подавался, полтора метра в диаметре! Были и бомбоубежища, в нашем цеху на всю смену, чтобы ее туда опустить – это 60 человек. У нас еще небольшой цех был. Была очистка воздуха у него, ручная и электро.

- Передвигаться по этим тоннелям можно?

- Конечно, их же надо обслуживать! В кабельных почти в рост можно ходить.

- Рассказывали, что в 2014 году эти тоннели якобы затопили? А нацики их откачали и осушили?

- Никто их не топил. Единственное, помню, был прорыв на паропроводе, тогда да, подтопило.

Виталий подтвердил, что с «Азовстали» были рабочие, которые уходили АТО (воевать в Донбасс на стороне Киева) – заработать, им сохранялись неплохие заводские зарплаты. У таких часто спрашивали: «Как, много деньжат поднял?». Что тут ответить? Можно предположить, что именно этих людей, как «замазавшихся», «Азов» и использует проводниками по нижним уровням комбината. Если они не успели сбежать в город:

- Когда соседний дом ночью после обстрела загорелся, к нам прибежали в подвал люди, босые, полуголые. Всех приняли, одели. А один был, я знал его прекрасно, с нашего завода, «атошник». Я ему так и сказал: «Чтобы я тебя здесь не видел». И он ушел.

Виталий подтвердил, что с «Азовстали» были рабочие, которые уходили в АТО, при этом заводские зарплаты им сохранялись.

Виталий подтвердил, что с «Азовстали» были рабочие, которые уходили в АТО, при этом заводские зарплаты им сохранялись.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

ГДЕ ХОВАЮТСЯ «ФЮРЕРЫ»?

Наша авиаразведка без остановки мониторит «Азовсталь». Но, по словам моих товарищей, ежедневно летающих над заводом: «Людей на поверхности, технику, мы не видели давно, в промзоне еще лазают». Остальные сидят под землей. Вообще, вся оборона «Азовстали» построена на двух укрепрайонах – «Бастион» и «Южный, и опорных пунктах помельче. В основе каждого опорника – наследство советской системы Гражданской обороны, бомбоубежище. После Великой Отечественной, восстановление «Азовстали» завершили лишь в 50-х годах, когда атомной войной уже попахивало крепко. Поэтому, бомбоубежища и просто крупные подвалы есть даже под второстепенными административными зданиями, в чем я убедился во время последнего штурма «Азовстали» (см. КП от 22.04).

Бойцы батальона "Восток" ДНР в промзоне "Азовстали".

Бойцы батальона "Восток" ДНР в промзоне "Азовстали".

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мне удалось получить комментарий от человека, хорошо знакомого с системой заводских бомбоубежищ. По его словам, информация, что убежища соединены между собой, это бред, который противоречит концепции защиты от атомного и химического поражения. Но, тоннель для людей на заводе есть, один:

- Он ведет от памятника с танком, в центре территории, к главной проходной, предназначен для эвакуации инженеров и руководителей с территории завода. Еще одна его задача – сделать скрытным перемещение по заводу рабочих смен, больших масс людей. В Ленинграде, на Кировском заводе, сделали такой же тоннель, после того, как осенью 1941-го немецкая артиллерия накрыла проходную, было ранено и погибло 400 человек.

Клубы дыма над "Азовсталью" и прилегающими жилыми массивами.

Клубы дыма над "Азовсталью" и прилегающими жилыми массивами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я спросил прямо:

- Где сидит «Азов»?

По словам моего собеседника, скорее всего, это два убежища – под крупносортовым прокатным цехом и под конверторным цехом. Они могут вместить 1780 человек.

Расположение бомбоубежищ на "Азовстали".

Расположение бомбоубежищ на "Азовстали".

- Это убежища 1-го и 2-го класса. Они заглублены на 6-10 метров, укрыты бетонным тюфяком. Система фильтрации воздуха рассчитана на месяц работы. Есть помещения для дизель-генератора, лазарета, для штаба и командного состава, скважина с водой и канализация...

Можно предположить, что именно там скрывается весь цвет «Азова», а вместе с ним - и западные советники, наемники. Все остальные, включая заводчан, укрываются в убежищах 3-го класса – их на «Азовстали» еще 24 штуки. Эти убежища можно определить по низким потолкам, на тех видео, где нацисты приносят этим несчастным людям какую-то еду в синих пакетах от мусора.

МАСК ПОДАРИЛ БОЕВИКАМ «ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЖАЛОБ»

Судя по целому потоку жалоб от голодающих «азовцев», неофициальная информация о том, что наша артиллерия «размотала» их склады с продовольствием, косвенно подтверждается. А еще есть проблема с ранеными – их сотни, меньше и не может быть при такой интенсивности боев и артобстрелов. Медикаменты давно на исходе. Боеприпасы у нацистов тоже кончаются, как верно заметил один боец из штурмовой группы «Востока» - «сколько патронов не запаси, все мало».

Но есть интернет - Илон Маск презентовал Украине и ее армии 200 спутниковых модемов. Можно передать во всемирную сеть, как выглядит пасхальный кулич «азовца» - кусок хлеба с каплей варенья. Или очередные просьбы от «пидтримке» и «допомоге».

Что будет дальше? Превращение «Азовстали» в руины было остановлено Путиным. Об этом не говорилось вслух, но, если «Азовсталь» будет разрушен, существование Мариуполя и его восстановление может потерять всякий экономический смысл. Пока степень разрушения завода не подошла к критической точке. Потому массированные артналеты прекратились.

По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, сейчас наши «обрезают хвосты» вокруг завода, чтобы уменьшить радиус территории, с которой «не должна проскочить муха»:

- Мы выводим подразделения на другие направления и оставляем вокруг «Азовстали» ровно столько сил, чтобы держать противника зажатым со всех сторон.

Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский.

Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько они еще будут ТАМ сидеть? Недолго. Могу судить лишь на основании собственного опыта, как участник «Славянского сидения» (обороны Славянска в 2014-м. - Ред.) от начала и до конца: мы таких жалобных сообщений, как сейчас у «азовцев», в эфир не посылали.

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