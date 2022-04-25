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Политика25 апреля 2022 13:43

Мария Захарова в эфире радио «КП» - о расколе в Европе и отмене русской культуры по всему миру: прямая онлайн-трансляция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответит на главные вопросы международной повестки. Следите за прямой онлайн-трансляцией на сайте kp.ru с 17.00 (мск)
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мария Захарова в эфире радио «КП» - о расколе в Европе и отмене русской культуры по всему миру: прямая онлайн-трансляция

Мария Захарова в эфире радио «КП» - о расколе в Европе и отмене русской культуры по всему миру: прямая онлайн-трансляция

Фото: Иван МАКЕЕВ

Провокации на Украине, раскол в Европе и отмена русской культуры по всему миру. Чем ответит Министерство иностранных дел РФ?

На эти и многие другие вопросы официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответит в эфире Радио «Комсомольская правда».

Слушайте эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ в прямом эфире с 17:00 по московскому времени, следите за онлайн-трансляцией на сайте kp.ru, подключайтесь к трансляции на YouTube или в Telegram.

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