Вакцинация детей и взрослых 2022: обновленный Национальный календарь прививок

Каждый год в конце апреля проводится Всемирная неделя иммунизации в государствах Европейского региона ВОЗ, куда входит наша страна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год в конце апреля проводится Всемирная неделя иммунизации в государствах Европейского региона ВОЗ, куда входит наша страна. Ученые и врачи рассказывают о важности прививок, их роли в продлении жизни человека. Kp.ru вносит свой вклад в просветительскую акцию. Мы подготовили для вас памятку: чем и в каком возрасте нужно вакцинироваться детям и взрослым, исходя из нового приказа Минздрава, который вступил в силу с начала 2022-го года.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: УСИЛИЛИ ЗАЩИТУ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Полный расклад по всем прививкам для россиян дается в Национальном календаре профилактических прививок (НКПП). Сегодня действует документ, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6.12.2021 г. N 1122н. Новый сборник по вакцинации упорядочил, уточнил и упростил ряд правил, которые действовали до сих пор. Плюс появилось несколько важных новелл. В частности:

- введена обязательная вакцинация против гемофильной инфекции типа b (Hib) для всех детей в возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев. Раньше эту прививку делали только ослабленным малышам из групп риска, но инфекция набирает силу, плюс возбудитель становится все устойчивее к антибиотикам. Поэтому было принято решение вакцинировать всех детей, поясняют эксперты;

- прививки от полиомиелита в раннем возрасте (3, 4,5, 6 и 18 месяцев) всем малышам теперь делают инактивированной вакциной (то есть на основе «убитого» вируса). Ревакцинация, которую раньше проводили в 14 лет, перенесена на 6-летний возраст. Тут уже применяется живая оральная вакцина, и только для ослабленных детей из групп риска - инактивированная;

- разрешается в течение одного дня вводить в разные участки тела несколько разных вакцин (как сказано в Методичке Минздрава, «неограниченное количество вакцин»). Однако есть исключение: с вакциной против туберкулеза другие прививки сочетать нельзя, обязателен перерыв сроком не менее месяца (кроме вакцинации новорожденных в роддоме против туберкулеза и вирусного гепатита В).

УКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Малышам и детям старшего возраста для защиты от опасных инфекций полагаются такие прививки:

- Новорожденные в первые 24 часа жизни: первая вакцинация против вирусного гепатита В

- Новорожденные на 3-7 день жизни: вакцинация против туберкулеза

- Дети 1 месяц: вторая вакцинация против вирусного гепатита В

- Дети 2 месяца: первая вакцинация против пневмококковой инфекции; третья вакцинация против вирусного гепатита В для детей из групп риска*

- Дети 3 месяца: первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; первая вакцинация против полиомиелита; первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b

- Дети 4,5 месяца: вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b; вторая вакцинация против полиомиелита; вторая вакцинация против пневмококковой инфекции

- Дети 6 месяцев: третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; третья вакцинация против вирусного гепатита В; третья вакцинация против полиомиелита; третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b

- Дети 12 месяцев: вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита; четвертая вакцинация против вирусного гепатита В для детей из групп риска*

- Дети 15 месяцев: ревакцинация против пневмококковой инфекции

- Дети 18 месяцев: первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка; первая ревакцинация против полиомиелита; ревакцинация против гемофильной инфекции типа b

- Дети 20 месяцев: вторая ревакцинация против полиомиелита

- Дети 6 лет: ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита; третья ревакцинация против полиомиелита

- Дети 6-7 лет: вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка; ревакцинация против туберкулеза

- Дети 14 лет: третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

- Дети от 1 года до 17 лет (включительно), не привитые ранее против вирусного гепатита В: вакцинация против вирусного гепатита В

- Дети от 1 года до 17 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи: вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи

- Дети от 1 года до 17 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: вакцинация против кори, ревакцинация против кори

- Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов: вакцинация против гриппа

* Примечание

К группам риска в данном случае относятся дети, родившиеся от матерей - носителей вируса гепатита В, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности. А также дети матерей, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель вируса гепатита В или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами.

УКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

- Взрослые от 18 лет и старше: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

- Взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В: вакцинация против вирусного гепатита В

- Женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи: вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи

- Взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (медработники, сотрудники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта и др.), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори: вакцинация против кори, ревакцинация против кори

- Беременные женщины; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением); студенты профессиональных образовательных организаций и вузов; медработники, соцработники, сотрудники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и органов погранслужбы: вакцинация против гриппа

В ТЕМУ

Против коронавируса и пневмококка - по эпидпоказаниям

Кроме списка для всеобщей вакцинации (см. выше), в приказе Минздрава есть отдельный Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Как поясняется в статье 10 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», вакцинация из этого перечня проводится «при угрозе возникновения» соответствующих заболеваний. Решение о наличии угрозы и необходимости прививок по эпидпоказаниям принимает главный государственный санитарный врач РФ или главгоссанврачи регионов.

Как вы уже наверняка догадались, в этот список попадает вакцина от коронавируса. Кроме нее в перечне также прививки:

- против пневмококковой инфекции,

- против ротавирусной инфекции,

- против ветряной оспы,

- и ряд других.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться

Прививки делают бесплатно в районной поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС. По решению региональных властей могут предусматриваться и другие форматы - например, вакцинация от гриппа и коронавируса может проводиться выездными медицинскими бригадами, в мобильных прививочных пунктах и т.д.

Также можно найти полезную информацию, скачав бесплатное мобильное приложение «Прививки — личный календарь». Оно разработано научными и медицинскими экспертами и позволяет, в том числе, составить индивидуальный график вакцинации для человека любого возраста, включая прививки по эпидпоказаниям при поездках в разные регионы.