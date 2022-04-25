Назван простой способ снизить артериальное давление. Это должен знать каждый

Начните хотя бы с того, чтобы перестать досаливать пищу в тарелке. И уберите солонку со стола. Фото: Shutterstock

Всемирная организация здравоохранения не раз предупреждала, что чрезмерное потребление соли может обернуться скачками артериального давления. Во всем мире, по данным ВОЗ, в среднем люди потребляют от 8 до 12 граммов соли в день. Снижение этого количества хотя бы до 5 граммов помогает серьезно сократить риск инфарктов и инсультов. В год это позволит избежать примерно 8 млн смертей, связанных с гипертонией и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Повышенный уровень соли в организме приводит к таким последствиям:

1. Соль стимулирует симпатическую нервную систему, контролирующую вегетативную деятельность организма, заставляя ее работать на максимум. Поэтому и наша главная мышца — сердце — начинает сокращаться быстрее.

2. Соль провоцирует надпочечники выбрасывать «лишние» гормоны, что также провоцирует повышенное давление.

3. Способствует задержке воды в почках. Вода не выводится из организма, а попадает в кровь, увеличивая ее объем и, следовательно, повышая артериальное давление.

4. Косвенно влияет на увеличение веса, прежде всего — накопление жира в области живота. Поскольку накопление жира в области живота стимулирует симпатическую нервную систему, то начинает на повышенных оборотах работать вегетативная система (см. пункт № 1).

Соль содержится почти во всех продуктах, которые мы едим каждый день: хлебе, колбасе-сосисках, соусах, печенье и пр. А также в «натуральном» виде есть в мясе, рыбе и молоке. Даже не досаливая мясо или рыбу, мы все равно получим небольшое количество соли.

Что уж говорить про различные консервированные овощи, сухой бульон и прочие очевидные вещи. Да, избавиться от вредных привычек, в том числе пристрастия к вкусной и нездоровой пище сложно. Но начните хотя бы с того, чтобы перестать досаливать пищу в тарелке. И уберите солонку со стола.

Спасибо вам скажут не только сосуды, но и суставы — избыток соли для них тоже совсем не полезен.

КСТАТИ

Где еще много соли

Вот такие данные приводит турецкое издание En Son Haber. В среднем один грамм соли содержится в следующих дозах продуктов:

— одна столовая ложка горчицы или кетчупа; две чайные ложки соевого соуса;

— три маслины или пять оливок;

— один ломтик копченого лосося или форели, два ломтика вареной ветчины;

— одна сосиска;

— одно сладкое печенье / кекс;

— 30-40 граммов сыра;

— 60 граммов чипсов или крекеров (одна миска).