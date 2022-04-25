Финансист рассказал, почему доллар падает, а цены нет

Доллар падает, а цены в магазинах нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Доллар падает, а цены в магазинах нет. «Почему?», - удивляется народ, не готовый разбираться в тонкостях экономических теорий и практик. Одно дело в начале военной операции на Украине, когда, после введения новых санкций и взлета курса доллара в заоблачные дали в стране все подорожало – ситуация как-то, худо-бедно, но уложилась в головах россиян. Но сейчас американская валюта опустилась до «доконфликтного» уровня, а цены в магазинах на все не то, что не падают, но даже растут. Даже на те товары, которые ну совсем никакого отношения не имеют к доллару. В чем логика?

- Ответ прост – на ситуацию влияет экономическая нестабильность, - финансовый эксперт Ян Марчинский. - Практически все производители, увеличивая цены на продукцию, закладывают в них возможные риски. Ведь никому неизвестно, что будет дальше: как изменится возможность поставлять продукцию и каким образом будут происходить расчеты.

Так что, не долларом едины, а еще и перестраховкой. Как бы чего не вышло. Кроме того, по словам финансиста, производители и продавцы не снижают цены из-за проблем с логистикой и закупкой импорта.

- Случается такое, что бизнес закупал товары по курсу в диапазоне от 120 до 140 рублей, а теперь, соответственно, чтобы не остаться в накладе, ему нужно продать по закупочному курсу, а не текущему, который практически в два раза отличается, - добавляет эксперт. – Это, как одна из причин большой «вилки» цен — кто-то условно продает товар по 160 рублей, а кто-то и вовсе за 300 рублей. Нельзя также забывать про угрозу для российских компаний, которые занимаются импортозамещением. Если случится так, что на полки вернется импортная продукция по низкой стоимости, то наши товары не смогут соответствовать привозным по цене и сбыт нашей продукции окажется под угрозой.