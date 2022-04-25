Украинский морпех убил жителя Мариуполя на глазах у жены, а потом ее изнасиловал

Заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Батынский во время допроса. Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах допроса украинский офицер Сергей Батынский. Он в гражданской одежде, уже в давно российском плену.

Рассказывает, что в начале апреля, когда находился на службе в Вооруженных силах Украины, сильно напился и захотел половых отношений. Тогда и узнал от солдат, что на контрольно-пропускном пункте задержан мужчина и женщина. Они были гражданами Украины, жителями Мариуполя, просто ехали мимо.

Тогда пьяный украинский офицер спустился в подвал, где находились задержанные и направив оружие на мужчину стал насиловать его жену. Когда тот попытался ему помешать, он просто застрелил жителя Мариуполя и продолжил свою извращенную пытку над местной жительницей.

А вот теперь представьте морально-психологическую атмосферу воинского коллектива, где служит такой офицер. Ведь Сергей Батынкий не рядовой солдат или матрос, а заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Следственный комитет России будет судить Батынского за это уголовное преступление и проверять на другие эпизоды подобных происшествий.

- В ходе предварительного следствия Батынский сознался в содеянном, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Кроме того, установлены и допрошены другие военнослужащие, подтвердившие указанные факты. С учетом обстоятельств совершения преступления, действия Батынского квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с гражданским населением.