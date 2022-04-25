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Политика25 апреля 2022 14:49

Украинский морпех убил жителя Мариуполя на глазах у жены, а потом ее изнасиловал

Убийцей оказался заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Батынский во время допроса.

Заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Батынский во время допроса.

Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах допроса украинский офицер Сергей Батынский. Он в гражданской одежде, уже в давно российском плену.

Рассказывает, что в начале апреля, когда находился на службе в Вооруженных силах Украины, сильно напился и захотел половых отношений. Тогда и узнал от солдат, что на контрольно-пропускном пункте задержан мужчина и женщина. Они были гражданами Украины, жителями Мариуполя, просто ехали мимо.

Тогда пьяный украинский офицер спустился в подвал, где находились задержанные и направив оружие на мужчину стал насиловать его жену. Когда тот попытался ему помешать, он просто застрелил жителя Мариуполя и продолжил свою извращенную пытку над местной жительницей.

А вот теперь представьте морально-психологическую атмосферу воинского коллектива, где служит такой офицер. Ведь Сергей Батынкий не рядовой солдат или матрос, а заместитель командира роты по воспитательной работе бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

Следственный комитет России будет судить Батынского за это уголовное преступление и проверять на другие эпизоды подобных происшествий.

- В ходе предварительного следствия Батынский сознался в содеянном, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Кроме того, установлены и допрошены другие военнослужащие, подтвердившие указанные факты. С учетом обстоятельств совершения преступления, действия Батынского квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с гражданским населением.

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