Путин снизил ставку по льготной ипотеке до 9%

Владимир Путин провел совещание с правительством по поддержке экономики. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с правительством по поддержке экономики. Президент назвал три меры. Которые помогут бизнесу и гражданам в сложное время.

1. ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ

- Предлагаю снизить ставку льготной ипотеки с 12% до 9%. Льготы необходимо продлить до конца года, - заявил российский лидер. Понятно, что спорить с ним никто не будет и формальное предложение равно прямому указу.

В понедельник на расширенной коллегии Генпрокуратуры Путин заявил, что правоохранителям надо бороться с банками, которые отказывают клиентам в рефинансировании кредитов. Это значит, что сейчас люди, уже оформившие ипотеку по высокой ставке, могут попытаться снизить процент. Прокуроры должны помочь в случае незаконного отказа.

2. ДЕНЬГИ ДЛЯ БИЗНЕСА

ВЭБ будет давать гарантии бизнесу для получения кредитов в банках. Путин распорядился выделить 1.1 трлн. рублей для обеспечения займов предприятий.

3. ЗАМОРОЗКА СОЦВЗНОСОВ

Президент сообщил, что на год вводится отсрочка по уплате страховых взносов для бизнеса. Льготу не получат компании-экспортеры, финансовый сектор и бюджетные организации.

Все, кто ведет бизнес внутри страны (кроме трех исключенных сфер), получат право во втором квартале вообще не платить страховые взносы. Это значит, что деньги и в 2023-м не спросят в конце отсрочки. В третьем квартале льготы получат производственные предприятия.