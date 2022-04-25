Юлия Барановская сделала заявление о свадьбе и четвертом ребенке

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Слишком болезненным и драматичным было расставание мамы троих детей с Андреем Аршавиным. Футболист бросил красавицу, когда та находилась на последних месяцах беременности. Но миниатюрная телеведущая не опустила рук. Она состоялась в профессии, воспитала прекрасных детей. Вот только замуж никогда не выходила.

Юлия Барановская не раз признавалась, что мечтает о крепкой семье. Ведущая верит - у нее все еще впереди. А пока она с восхищением наблюдает за парами, которые много лет живут вместе. "Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу", - вздыхала она в эфире "Русского радио".

О романах многодетной мамы ходили разные слухи. Сама 41-летняя звезда о своих поклонниках молчит.

"Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двоих. Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится он тебе?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений", - откровенничала Барановская.

При этом как-то обмолвилась, что испытывает симпатию к загадочному мужчине, имя которого пока раскрывать не хочет. Лишь намекнула на то, что ее избранник не слишком молод. "Есть мужчина, который мне нравится, но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15", - заявила женщина.

Главными людьми в жизни Барановской остаются ее дети. От отношений с Андреем Аршавиным она воспитывает сыновей Артема, Арсения и дочь Яну.