Аллергия или простуда: как различить и вовремя принять меры

Эксперт Роспотребнадзора Вершинина рассказала, как отличить вирусное заболевание, в том числе COVID-19, от сезонного поллиноза Фото: Shutterstock

- Уже в самом начале весны, то есть в марте, в Московском регионе начинается цветение ольхи. В апреле и начале мая к ней присоединяются и другие деревья, пыльца которых нередко вызывает аллергию у тех, кто к ней предрасположен. Если симптомы заболевания появляются впервые, их часто путают с респираторно-вирусной инфекцией. Но точно ответить, аллергия это или нет, может только вовремя проведенное обследование. Поскольку мир сейчас живет в условиях пандемии, необходимо внимательно наблюдать за собой и своими детьми, ведь коронавирусная инфекция, другие ОРВИ и аллергия действительно имеют схожие симптомы, - рассказала Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ: СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ И ОРВИ

Основные признаки поллиноза (аллергии на пыльцу):

1. Насморк и/или заложенность носа (сопли чаще всего прозрачные, иногда обильные).

2. Чихание, «щекотка» в носу.

3. Зуд глаз и слезотечение (конъюнктивит).

4. При более тяжелом течении появляется кашель, одышка, хрипы, иногда слышимые на расстоянии.

Признаки ОРВИ и/или коронавирусной инфекции:

1. Повышение температуры тела.

2. Кашель.

3. Насморк, часто сопровождающийся головной болью.

4. Помимо головной боли часто присоединяются и мышечные.

5. У детей часто болит живот, есть расстройство стула, рвота.

В период пандемии врачи советуют обращать внимание на необычные симптомы для себя и ребенка, при их появлении сразу обращаться к врачу:

ВАЖНЫЕ ОТЛИЧИЯ У ДЕТЕЙ

- Важным отличительным признаком инфекционного заболевания у ребенка являются симптомы интоксикации: вялость, плаксивость, снижение аппетита, жалобы на головную боль, иногда тошноту и рвоту, повышение температуры (от умеренного до высоких значений), - подчеркивает Марина Вершинина. - При аллергии, даже на фоне выраженных воспалительных реакций, симптомов интоксикации не бывает.

Специфичным признаком коронавирусной инфекции является потеря обоняния и вкуса. У детей этот симптом может быть слабо выраженным или отсутствовать. При аллергии ребенок тоже может хуже чувствовать запахи, но снижение обоняния в этом случае будет обусловлено воспалением и отеком слизистой оболочки. Когда отек спадает, обоняние восстанавливается. Также при аллергическом рините наблюдается обильное слизистое отделяемое из носа, покраснение, заложенность, зуд. Ребенок будет часто чихать, тереть нос и глаза.

У ОРВИ есть четкий цикл: можно отследить начало, разгар заболевания и период выздоровления, когда проявления исчезают. При аллергии такого последовательного развития нет. Но контакт с «виновным» аллергеном сразу вызывает появление симптомов. Можно заметить повторяемость одних и тех же ситуаций, особенно у детей - малыш начинает чихать и тереть глаза, как только выходит на улицу. Дома симптомы постепенно проходят.

КАКАЯ ЕСТЬ ДИАГНОСТИКА

- Со временем пандемия коронавирусной инфекции закончится, а вопрос «как отличить аллергию от ОРВИ?» будет беспокоить нас каждую весну, - говорит Марина Вершинина. - Сразу отмечу, что иногда даже врачу бывает непросто решить эту задачу, так как одно заболевание не исключает другое. Аллергия может длительно протекать в скрытом виде. При этом стоит человеку заболеть ОРВИ, как проявляет себя и аллергия — то есть впервые проявляются аллергические реакции и симптомы. Поэтому лучшее, что можно сделать – обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Или сдать тесты.

На коронавирус:

Диагностировать коронавирусную инфекцию помогают лабораторные тесты. Можно сдать мазок для исследования методом ПЦР или провести экспресс-тестирование наличие антигена COVID-19. Результат экспресс-теста будет известен быстро (в среднем 10-30 минут). Срок выполнения ПЦР-теста составляет от 5 часов до 1-2 календарных дней. Но их информативность является очень высокой, даже при низкой концентрации коронавируса в дыхательных путях.

На аллергию:

В качестве первичного исследования на сезонную аллергию рекомендуется скрининговый тест «Фадиатоп». Он содержит смесь наиболее значимых респираторных аллергенов и позволяет с вероятностью около 96% подтвердить или опровергнуть аллергический характер симптомов. Результат, который вы получите в лаборатории, будет содержать числовое значение, интерпретировать которое можно как «высокая вероятность аллергической реакции» или «аллергия маловероятна». При положительном результате - более 0.35, обязательно нужно обратиться к аллергологу и совместно планировать дальнейшее обследование для определения значимых аллергенов.

Итак, при появлении симптомов простудного заболевания, внимательно наблюдайте за ребенком, при ухудшении состояния (подъеме температуры, вялости, отказе от приема пищи) сразу вызывайте врача на дом. Если насморк, покашливание, чихание и симптомы конъюнктивита сохраняются длительное время, есть повод обратиться за консультацией к аллергологу.

КСТАТИ

Аллергия – не всегда сезонное заболевание, но большинство анализов делают весной

- Спектр аллергенов очень широк и некоторые из них бывают круглогодичными, например, аллергия на кошек, собак, домашнюю пыль, - поясняет эксперт. - Поэтому количество исследований, которые выполняются для диагностики таких проявлений, в течение всего года практически не меняется. Спрос на лабораторные исследования увеличивается в сезоны цветения растений. Весной это деревья, летом и в начале осени – злаковые и сорные травы. Пик заказов аллергологических исследований приходится на период цветения березы.

Есть много сайтов, которые мониторируют цветение растений и пыльцевую активность. По их данным, сейчас березы в Москве и Подмосковье только начинают двигаться к периоду цветения. А вот на юге уже отцветают. Как правило, пик цветения березы наступает уже в мае, когда среднесуточная температура устанавливается выше 10 градусов.