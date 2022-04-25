В США выставили на продажу "самый одинокий дом в мире"

На сайтах американских риэлторских агентств появилось объявление о продаже дома, расположенного в штате Мэн. Фото: СОЦСЕТИ

На сайтах американских риэлторских агентств появилось объявление о продаже дома, расположенного в штате Мэн.

Сообщается, что строение расположено на маленьком необитаемом острове, из-за чего дом можно считать «самым уединенным домом мира». Его предлагают как для постоянного проживания, так и для места воскресного отдыха для интровертов.

За дом на острове площадью в 0,6 га просят $339000 (27 млн. рублей). Площадь деревянного коттеджа – 50 кв.м.; на первом этаже – гостиная, объединенная с кухней, а в мансарде – спальня.

Удобства – во дворе. До них по совершенно пустынному, без единого дерева острову можно добраться пешком, а вот на сам остров – только на лодке, для которой есть причал с якорной стоянкой. До большой земли на лодке - несколько минут.

Сообщается, что строение расположено на маленьком необитаемом острове, из-за чего дом можно считать «самым уединенным домом мира». Фото: СОЦСЕТИ

Но 100-процентное одиночество гарантировано лишь для тех, кто не хотел бы встречаться в своем владении с людьми: дело в том, что берега Дак-Леджеса облюбовали тюлени, которые любят отдыхать на его уступах.

Дом, по сообщению риэлторов, в хорошем состоянии, но в объявлении ничего не говорится о том, получит ли покупатель в собственность весь остров или только строение.

Зато там написано, что из любой точки острова «открывается такой вид на природу, который вы больше нигде не найдете».