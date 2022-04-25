Три лучших машины с пробегом: эксперт рассказал, как не ошибиться при выборе подержанного автомобиля

Названы самые популярные машины с пробегом Фото: Shutterstock

В условиях, когда на рынке новых автомобилей полный штиль, взбодрить который не могут даже повсеместные скидки, автолюбители устремились за подержанными. Конечно, ничто не сравнится с радостью первообладания, но на «вторичке» хоть можно купить приличную машину за доступные деньги. Да и выбор значительно шире. Новых же авто, таких, как BMW, «Шкода», «Ауди», «Фольксваген» и другие, уже не найти — из-за санкций их отгрузка в Россию приостановлена, российское производство свернуто, так что если что-то и распродается в автосалонах, то это остатки былой роскоши.

Какие же модели наиболее популярны на вторичном рынке? По данным сервиса онлайн покупки и продажи автомобилей «Сберавто», лучше всего раскупаются отечественные Лады, а также японские Ниссаны и Тойоты. Об этом говорится в исследовании, поступившем в kp.ru. Причем Лада лидирует в категории возрастом до 5 лет, Ниссан — до 10 лет, а в старшей возрастной группе вне конкуренции Тойоты.

Среди машин возрастом до 5 лет преобладают внедорожники с коробкой автоматом и бензиновым двигателем. А самая популярная модель — Лада-Гранта. Такой же порядок приоритетов и в категории до 10 лет, здесь в лидерах Nissan Qashqai. В старшей возрастной категории популярнее седаны — но тоже бензиновые. А по коробке передач почти равенство: 51 на 49 в пользу автоматов. По моделям в лидерах Toyota Corolla. Причем если в категории 15-летних Тойота хоть и опережает конкурентов, но незначительно, то среди 20-леток эта марка впереди, причем с огромным отрывом – 43%, в то время как у ближайших конкурентов LADA - 8%, Volkswagen и KIA — по 5%, BMW — 4%.

- Доступная стоимость, наличие запчастей, простота обслуживания и ремонта автомобиля – на эти качества покупатели обращают внимание в первую очередь, - сказал kp.ru директор подразделения «Автомобили с пробегом» компании «Авилон» Николай Баскаков. - Перечисленные модели отвечают этим требованиям и всегда пользуются высоком спросом как на рынке новых авто, так и в сегменте автомобилей с пробегом. В текущих условиях лидирующие позиции занимают автомобили с низкой стоимостью и хорошими ходовыми параметрами.

Покупка автомобиля с пробегом требует немалой осмотрительности — вот несколько советов.

- При покупке такого автомобиля часто неизвестна история владения, информация по ограничениям и залогам, техническое состояние, могут возникнуть проблемы с документами, - перечисляет Баскаков. - Так что надежнее всего приобретать такой автомобиль у официального дилера, это юридически ответственное лицо, гарантирующее прозрачность истории автомобиля.

Тем же, кто решил выбирать авто самостоятельно, эксперт советует обратить особое внимание на наличие специфических запахов.

- Явный затхлый запах может говорить о том, что перед вами автомобиль-«утопленник», - предупреждает специалист. - Подозрение должны вызвать и присутствие множества ароматизаторов, возможно, ими пытались замаскировать неприятный запах. Осмотрите, нет ли на металле коррозии. Обязательно проверьте работу электронных систем – не должно происходить спонтанного включения/выключения контрольных ламп на панели приборов или появление ошибок, что тоже говорит о контакте с водой. Как бы не пытались восстановить автомобиль-«утопленник», дефекты все равно проявятся со временем.

Нередко продают и автомобили со скрученным пробегом.

- Данные по пробегу можно проверить по внутренним программам официальных дилеров, гарантийным программам импортера и показаниям бортового компьютера — специалисты помогут с этим разобраться, - продолжает Баскаков. - Косвенные признаки скрученного пробега — потертости рулевого колеса и материала сидений, изношенность коврового покрытия в салоне, заломы кожи, изношенность педалей газа/тормоза и площадки под левую ногу. Также сомнение должен вызвать перешитый салон.

Своими наблюдениями делится и другой эксперт.

- Лидерство представленных моделей объясняется не только их добротностью, но и тем, что их просто много - в определенный период времени их достаточно в большом количестве было завезено из-за границы или продано в автосалонах, - объяснил kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Если говорить о том, как выбирать автомобиль, то его нужно тщательно проверять и юридически, и технически. От себя я бы посоветовал присмотреться к предыдущему владельцу, насколько он честен и аккуратен. Потому что аккуратный водитель может и среднюю машину долгие годы сохранять в хорошем состоянии, а неаккуратный и дорогую машину за несколько лет уделает в хлам.

СКОЛЬКО ЛЕТ НАШИМ ЛЕГКОВУШКАМ, в годах

Средний возраст - 14

Иномарки -12,3

Отечественные - 17,4

Китайские - 8,3

Корейские - 9,1

Европейские - 11,4

Американские -12,8

Японские - 14,8

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ МАРТА 2022*

LADA 2114

KIA RIO

HYUNDAY SOLARIS

FORD FOCUS

LADA 2170

LADA 4X4

TOYOTA COROLLA

TOYOTA CAMRY

LADA 2190

* По сравнению с мартом 2021 г. продажи упали почти на 11%

Источник: агентство «Автостат»