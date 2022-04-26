Убить для Билла: почему так много людей из окружения Клинтонов умерли не своей смертью

Билл Клинтон доводил Хиллари до слез своими постоянными изменами, но до развода дело так и не дошло. Возможно, их связывают тайны пострашнее сексуальных похождений? Фото: Olivier Douliery/Bloomberg/Getty Images

В общем активе Билла и Хиллари Клинтон – необычайно много высоких должностей: он – пять раз избирался на пост губернатора штата Арканзас, затем два срока отсидел в Белом доме в должности 42-го президента США; она – первая леди Америки, сенатор, госсекретарь, а в 2016 году стала кандидатом на пост главы государства.

СЧЕТЧИК ТРУПОВ

Бурную политическую и личную жизнь практически любого политика всегда сопровождают не только сплетни, но и теории самых невероятных заговоров. Казалось бы, Клинтонам было достаточно истории с Моникой Левински, но этим дело не ограничилось. Так называемый «клинтоновский счетчик трупов» (Clinton Body Count) начал отсчет в 1992 году и до сих пор продолжает исправно функционировать: согласно этой теории, от рук или по приказу Клинтонов отправились на тот свет более полусотни человек – свидетели их темных делишек, обладатели компрометирующей информации, болтливые любовницы Билла и недоброжелатели Хиллари.

КОМУ СЕЙЧАС ЭТО НУЖНО?

75-летний Билл – давно на покое и редко появляется на публике, участвуя, да и то формально, разве что в работе семейного фонда Clinton Foundation, во главе которого он поставил дочь Челси.

Хиллари – на год моложе своего супруга, и проиграв в свое время Трампу гонку за президентское кресло, она публично отказалась от дальнейшего участия в политической жизни. Поговаривали, что Хиллари все же ввяжется в борьбу за пост не то губернатора штата Нью-Йорк, не то мэра Большого Яблока, но разговоры так и остались разговорами, и мадам Клинтон ведет сейчас размеренный образ жизни обитательницы одного из нью-йоркских пригородов.

Теоретически ни она, ни ее супруг не представляют никакой опасности для своего соратника по Демократической партии, 79-летнего президента США Джо Байдена, уже подтвердившего свое намерение баллотироваться на второй срок. Согласно канонам большой американской политики, Билл уже свои два срока использовал и не может более рассчитывать на возвращение в Вашингтон в качестве президента. А вот Хиллари может попытаться противостоять нынешнему главе Белого дома, но для этого она должна перейти в другую партию или объявить себя независимым кандидатом.

Возможно, что Клинтоны о возвращении в большую политику даже не помышляют. Но странным образом в американских СМИ в последние несколько недель об их счетчике трупов вдруг стали вспоминать все чаще и чаще. Похоже, что кто-то все же пытается на всякий случай нейтрализовать Хиллари Клинтон, способную пойти против демократов.

ПОЛСОТНИ ИМЕН

То ли мифический, то ли вполне реальный мартиролог открывается именем Виктора Райзера II. Он был ключевой фигурой в организации сбора средств для Билла Клинтона, когда тот шел на покорение Белого дома. Поговаривают, что в предвыборную кассу рекой текли деньги и итальянских мафиози, и колумбийских наркокартелей, что и привело Клинтона к победе. Райзер, якобы, начал об этом рассказывать на всех углах, а в 1992 году погиб в авиакатастрофе, причины которой так до сих пор и не установлены.

Бывший председатель Национального комитета Демократической партии Рон Браун тоже погиб в авиакатастрофе. Патологоанатом сообщил, что в верхней части черепа Брауна он обнаружил отверстие, похожее на огнестрельное ранение. Причина авиакатастрофы осталась неустановленной. За несколько дней до своей гибели Браун, находившийся под следствием, заявил, что намерен заключить сделку с прокуратурой и рассказать все о финансовых махинациях Клинтонов.

Рон Браун погиб в авиакатастрофе через несколько дней после того, как согласился дать показания на своего босса. Фото: Wally McNamee/CORBIS/Getty Images

В тюрьме скоропостижно скончался Джеймс Макдугал. Он был деловым партнером Клинтонов и инвестировал их деньги в недвижимость. Говорят, что Клинтоны приносили ему наличные, причем в объемах, значительно превышающих их официальные доходы.

Стажерке Белого дома Мэри Махони, намеревавшейся рассказать о сексуальных домогательствах Билла, была уготована пуля в кафе. Стрелял грабитель, но он так и не смог рассказать, чем намеревался поживиться в заурядном «Старбаксе» в эпоху кредитных карт.

Сын главы службы безопасности Клинтона Джерри Паркса сам привел следователей в дом отца, тело которого еще не успело остыть. Он заверял, что родитель собрал целое досье на Клинтонов. Правоохранители изъяли кучу бумаг, а смерть Паркса объявили самоубийством, несмотря на то, что в стеклах машины, в которой был найден мертвый Джерри, были найдены пулевые отверстия.

Фото: СОЦСЕТИ

Сюзанна Коулман (вверху) и Мэри Махони заявляли о сексуальной связи с Биллом Клинтоном и погибли при невыясненных обстоятельствах. Фото: СОЦСЕТИ

Сюзанну Коулман тоже нашли застреленной. Входное отверстие пули было на затылке, но причиной смерти Сюзанны коронеры назвали самоубийство. Коулман рассказывала, что у нее была длительная любовная связь с Биллом Клинтоном.

Более десятка жертв связывают с причастностью Клинтонов к торговле наркотиками. ФБР и не скрывало, что накрыло канал переброски запрещенных веществ через аэропорт города Мен, что в штате Арканзас, где много лет губернаторствовал будущий президент США, якобы получавший свой процент от наркоторговцев. Самым жутким эпизодом этой истории стала гибель двух молодых парней: Кевин Айвз и Дон Генри из Мена были найдены на железнодорожных путях, перерезанными поездом на части. Затем один за другим стали страшным образом погибать их друзья. Кита Макмаскла убили, 113 раз ударив ножом, Джеффа Родса нашли сожженным на мусорной свалке, Джеймса Милана обезглавили. Сторонники теории Клинтоновского счетчика трупов считают, что Кевин и Дон стали невольными свидетелями встречи губернатора и одного из боссов наркомафии, о чем они и успели проболтаться своим друзьям. Ликвидировали всех.

ЕЩЕ И ДЖЕФФРИ

Поле Джонс повезло довести дело о харрасменте до суда. Она утверждала, что Клинтон привел ее в гостиничный номер, разделся и пытался заняться сексом. Фото: Getty Images

Чтобы хоть как-то освежить события давних лет и придать теории некоторую стройность (ведь в ней странным образом отсутствуют имена изрядно потрепавшим Клинтонам нервы любовниц Билла - Полы Джонс и Моники Левински), сейчас все разом заговорили о том, что смерть миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в камере одной из нью-йоркских тюрем – тоже дело рук бывшего президента и его жены.

Клинтона допрашивали по делу Эпштейна, обвинявшегося в педофилии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Экс-президент и не скрывал, что был знаком с бизнесменом, в друзьях у которого были и Дональд Трамп, и британский принц Эндрю. Клинтон даже пользовался личным самолетом миллиардера, но до сих пор настаивает на том, что все полеты совершал в целях филантропии, а то, что лайнер называли «Лолита-экспресс», никогда и не подозревал.

Интересно, будет ли что рассказать о Клинтонах подружке Эпштейна, светской львице Гислейн Максвелл, коротающей дни в нью-йоркском КПЗ в ожидании суда? Пока Максвелл упорно хранит молчание. Возможно, она знает о существовании Клинтоновского счетчика трупов?