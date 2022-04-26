Сержант Велимир Тригуб три часа отбивал атаки противника

Фото: Александр КОЦ

Идет третий месяц спецоперации на Украине. Ювелирной спецоперации, которая не дает права на ошибку. Враг коварно использует фейки, провокации и готов использовать любой промах. Но российские военнослужащие с помощью высокоточного оружия продолжают уничтожать украинских националистов.

«Благость и милосердие потребны героям», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал солдатам, что «Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови». Эти слова генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, сегодня как никогда актуальны.

Минобороны России передала «КП» наградные листы на бойцов, что заслужили в бою государственные награды.

УДЕРЖИВАЛ ОПОРНЫЙ ПУНКТ ТРИ ЧАСА

Сержант Велимир Тригуб

Фото: Министерство обороны РФ

«Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, находясь под плотным огнем боевых машин украинских националистов, выполняли специальные задачи по обеспечению безопасного передвижения колонны батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил. Продвигаясь в пешем порядке по пересеченной местности, группа обнаружила опорный пункт украинских националистов. Несмотря на значительное превосходство противника в живой силе и в вооружении, российские военнослужащие вступили в бой с врагом. В результате внезапного и скоротечного боя более 20 националистов были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих, 7 – сложили и сдались в плен и более 70 человек, отступили в районы, контролируемые украинскими боевиками. В ходе попытки боевиков завладеть оставленным опорным пунктом в результате артиллерийского залпа Велимир Тригуб с 5 военнослужащими оказался отрезанным от основных сил штурмовой группы. Националисты, заметив это, бросили основные силы на прорыв обороны через зону ответственности Велимира. Ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Тригуб продолжал мужественно удерживать занятый опорный пункт в течение трех часов до прибытия основных сил батальона. Благодаря смелости и решительности сержанта Велимира Тригуба, украинские националисты лишились опорного пункта и большого количества живой силы и вооружения».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД УДАРА

Подполковник Андрей Найданов

Фото: Министерство обороны РФ

«Колонна инженерных подразделений в составе 40 машин и более 100 человек личного состава под руководством заместителя командира понтонно-мостовой бригады подполковника Андрея Найданова выдвинулась в район по маршруту общей протяженностью 200 километров.

В ходе стоянки в промежуточном населенном пункте была выявлена работа беспилотного летательного аппарата противника. Оценив обстановку и предположив, что по результатам работы беспилотного летательного аппарата противник нанесет артиллерийский удар, подполковник Андрей Найданов принял решение и вывел колонну из-под удара. Спустя 7 минут после выхода колонны противником по населенному пункту был нанесен мощный удар из артиллерийских орудий. В дальнейшем, в ходе движения колонны Андрей продолжал умело маневрировать подчиненными, совершая противоударные маневры и выводя машины и технику из-под огня. Благодаря профессионализму и решительным действиям подполковника Андрея Найданова колонна без потерь в личном составе и технике прибыла в заданный район, выполнив поставленную задачу».

ВОВРЕМЯ ОЦЕНИЛ СИТУАЦИЮ

Матрос Сергей Вошков

Фото: Министерство обороны РФ

«Матрос Сергей Вошков в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов из-под контроля украинских радикалов. На подступах к населённому пункту батальонно-тактическая группа столкнулись с эшелонированной обороной противника. Боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением минометов и артиллерии. В ходе одного из залпов Сергей получил ранение руки, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь продолжил, вести бой с националистами.

В результате очередной минометной атаки автомобиль с боеприпасами получил повреждения и загорелся. Мгновенно оценив ситуацию, учитывая большую вероятность угрозы взрыва, матрос Сергей Вошков запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное удаление от подразделения, после чего, выбравшись из него, укрылся в низине. После того, как автомобиль сдетонировал, Сергей Вошков самостоятельно добрался до основных сил и продолжил вести бой с вооруженными формированиями украинских националистов.

Награжден медалью «За отвагу».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащим-участникам спецоперации вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки

Первым военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа для приобретения постоянного жилья в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования.

Вручение документов состоялось в реабилитационно-образовательном центре для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения созданном в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя им.А.А.Вишневского.

Свидетельства для приобретения квартир военнослужащим передали заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов и начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков.

Сержант Артур Пфлигер:

«Отрадно, что я нахожусь на подготовке в реабилитационно-образовательном центре для получения новой специальности, и так совпало что сегодня мне вручили сертификат на приобретения жилья. Конечно радует еще то, что пока я нахожусь здесь на госпитализации моя семья, моя супруга сможет приобрести квартиру без моего присутствия. Это очень хорошо, я считаю!».

Вместе с тем, органами жилищного обеспечения Минобороны России в регионах России уже проводится работа по подбору служебных квартир для военнослужащих изъявивших желание продолжить военную службу по завершении медицинской реабилитации и профессиональной переподготовке к новому виду служебной деятельности.

Все военнослужащие будут обеспечены служебным жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры, либо же будут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном ими месте жительства.

В программе образовательного центра предусмотрены все мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения, особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, в том числе жилищное обеспечение.