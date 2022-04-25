Бизнес и государство взялись за рабочих

Новый подход к среднему профессиональному образованию позволит решить проблему дефицита рабочих кадров. Фото: Алексей ФОМИН

Дефицит профессиональных работников в промышленности России достиг беспрецедентных значений. В ряде отраслей обеспеченность кадрами не дотягивает и до 80%. То есть, рост и развитие производства упирается в нехватку профессионалов, как автомобильный поток в опущенный на переезде шлагбаум. Во всех колледжах и училищах России сегодня обучается примерно 3,43 млн студентов, в год выпускается около 730 тыс. человек. И этого совершенно недостаточно для обеспечения промышленности. Не говоря уже о том, что программы подготовки (а значит, и квалификация выпускников) зачастую не очень соответствуют реальным потребностям бизнеса.

Молодежь не хочет идти в промышленность, не готова связывать жизнь с техническими науками и специальностями. Быть рабочим – не престижно. Трудовые династии, связанные с работой на заводах и фабриках, перекочёвывают из цехов на страницы учебников истории. Культивирование и пропаганда технических профессий ведется лишь эпизодически. Все это привело к тому, что предприятиям приходится буквально «охотиться» на талантливых и подготовленных студентов колледжей и техникумов. Такой кадровый резерв сложно признать надежным и достаточным. Те капитаны бизнеса, которые поняли это первыми, начали выстраивать свои системы подготовки специалистов, наладив сотрудничество с отдельными ссузами и вузами. Иногда получается настолько хорошо, что появляются целые образовательные кластеры.

Как, например, в Кингисеппе Ленинградской области, где при поддержке региональных и местных властей свой образовательный кластер вот уже несколько лет строит компания ЕвроХим. Один из лидеров агрохимической отрасли России испытывает значительный дефицит рабочих кадров. Предприятиям компании постоянно нужны аппаратчики, лаборанты, маркшейдеры, горнорабочие и горномонтажники, машинисты различных машин, слесари по ремонту оборудования, электрогазосварщики, электромонтеры – всего более 1,1 тыс. человек.

Однако в прошлом году на федеральном уровне были приняты решения, которые дают надежду на то, что кадровый голод будет, наконец, утолен. Государство решило реформировать всю систему СПО. Реформа под названием «Профессионалитет» получила статус Федерального проекта.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализует Минпросвещения России при поддержке Минпромторга и Минэнерго. Цель – сделать систему среднего профессионального образования более эффективной. По данным министерства просвещения, подготовка специалистов будет вестись на базе образовательно-производственных центров (кластеров), куда войдут, с одной стороны, учебные заведения, с другой – крупные промышленные предприятия, расположенные на этой территории. Проект стартует 1 сентября 2022 года – в 42 регионах России заработают первые 70 кластеров. Они будут готовить специалистов для железнодорожной, фармацевтической, химической отраслей, атомной и легкой промышленности, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения. Перечень отраслей и круг участников «Профессионалитета» ежегодно будет расширяться, обещают в Минпросвете, и в 2023 году в проект вольется еще ряд новых отраслей. К 2024 году число таких кластеров достигнет 210.

"Проект "Профессионалитет" предоставляет бизнесу уникальную возможность участвовать в системе подготовки кадров совместно с государственными колледжами, формировать свои запросы к программам, к управлению образовательным учреждениям, становиться его соучредителем и готовить востребованные на своих производствах кадры", - заявил в декабре 2021 года Министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, если сегодня находят работу примерно 60% выпускников системы СПО, то благодаря «Профессионалитету» этот показатель увеличится до 95%.

Государство готово вместе с бизнесом вкладывать значительные средства в развитие средних учебных заведений. К примеру, Кингисеппский колледж технологии и сервиса победил в конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» и получил грант в размере 100 млн руб. на создание образовательно-производственного кластера.

Деньги пойдут на ремонт помещений, покупку новейшего оборудования и ПО для мастерских, лабораторий и учебных аудиторий в колледже по четырем специальностям: лаборанты, аппаратчики, слесари-ремонтники и специалисты по контрольно-измерительной аппаратуре. Студенты будут проходить практику на предприятиях ЕвроХима.

«Для нас, как бизнеса, федеральный проект «Профессионалитет» является важнейшим партнером, в сегодняшней сложной ситуации это «палочка-выручалочка» в плане ускоренной подготовки специалистов по востребованным профессиям. Мы будем интегрироваться в данный проект и в других городах присутствия. Поддержка развития среднего профессионального образования - принципиальный момент для бизнеса в условиях дефицита кадров. Такие известные и успешные проекты, как Первоуральский металлургический колледж, хорошо показывают, каких результатов можно добиться в плане подготовки кадров для предприятий и развития экономики городов», – подчеркнул председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Агрохимический гигант создает точки роста системы образования во всех регионах присутствия. В частности, в Невинномысске Ставропольского края совместно с Правительством региона и местными властями удалось построить центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум», реализуются совместные программы целевого обучения с филиалом Северо-Кавказского федерального университета и Невинномысским химическим колледжем.

В Новомосковске Тульской области совместно с Правительством Тульской области и администрацией города создан центр детского научного и инженерно-технического творчества, реализуется программа целевого обучения в новомосковском филиале РХТУ имени Д.И. Менделеева, завершается создание центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более 1 млрд руб. Это будет своего рода «Тульский Сириус», который поменяет ситуацию в базовом образовании в регионе, станет ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов в Тульской области.

В Кингисеппе в образовательный кластер ЕвроХима, помимо колледжа технологии и сервиса, вошли созданные компанией детский технопарк «Кванториум», центр детского научного и инженерно-технического творчества, «ЕвроХим-классы» в школах,

ДОСЛОВНО

«Основная глобальная цель проекта „Профессионалитет“ — обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы».

Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства РФ