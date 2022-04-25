Мария Захарова - «Комсомольской правде»: У Киевского режима был шанс сохранить целостность Украины. Сейчас его нет

Мария Захарова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Как всегда, Мария Захарова была остра и обворожительна. Полностью интервью с ней читайте в ближайшем номере «КП» и на сайте KP.RU. А пока, «для затравки», цитируем ответ на один из часто задаваемых в соцсетях вопросов, которые мы не могли не озвучить для гостьи.

- В русских интернатах блуждает мысль, что Украина перестанет существовать как государство.

- Это них только сейчас возникла мысль?! Только сейчас?! Удивительно, глаза только сейчас открылись, - ответила Мария Захарова. - Мы все это время говорили, что если Киевский режим, политики, и международное сообщество, которое одушевляло их, хотели видеть Украину целостной, надо выполнить Минские договоренности. Невыполнение договоренностей приведет к обратному. Шанс (сохранить целостность) был у Киевского режима. Сейчас его нет.

- Но идет речь о существовании Украины.

- Это вопрос к этнографам. Сколько усилий, которое было приложено Москвой, руководством нашей страны, депутатами, журналистами, обратить внимание мировой общественности, чтобы дать Украине шанс на будущее в тех границах, в которых она была! Что было сделано мировым сообществом? Полностью противоположное - игнорирование реальности и провоцирование затяжной и открытой фазы противостояния.