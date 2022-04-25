В России создадут международную платформу для минимизации экономических потерь в период санкций

Бизнесмены из 11 стран встретились в Москве на выездной сессии ЯМЭФ.

25 апреля представители бизнес-сообщества из 11 стран встретились в столице на площадке выездной сессии Ялтинского международного экономического форума «Экономика против санкций». Во встрече также приняли участие представители органов власти, общественных организаций, российских и международных СМИ. По итогу участники выступили за осуждение санкций, которые наносят вред мировой экономике, приняли решение о создании дополнительной площадки для международного бизнес-диалога и поиска выхода из сложившегося кризиса, а также о подготовке письма в Европейский парламент с широким кругом международных подписантов.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани предложил создать платформу «Уфимский диалог» для обсуждения минимизации давления санкций на российский и иностранный бизнес. В рамках проекта объединятся международные политики и бизнесмены, инициативу уже поддержал экономический комитет ГосДумы РФ. А Центр стратегических разработок РФ заявил о вступлении в «Уфимский диалог».

- Надеюсь, что деятельность этой группы будет временной, - предположил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, который, по мнению Тьери, может стать руководителем создаваемой платформы.

Кристофер Уифер и Андрей Назаров (справа) на заседании конференции «Экономика против санкций».

В качестве площадки для встреч был предложен город Уфа. И это предложение участники конференции поддержали. Так, например, депутат Европарламента Тьери сказал, что его супруга родом из Башкортостана, и он всегда хотел там побывать.

В целом, многие выступающие высказались, что международная антисанкционная группа - это важное и необходимое начинание.

Больше 6 000 запретов и ограничений уже введены США и странами Евросоюза против России. Но самые жесткие санкции, касающиеся платежных систем, заморозки золотовалютных резервов и т.д., были озвучены в феврале-марте нынешнего года. В итоге российская экономика столкнулась со многими проблемами, в частности скачками валютных курсов, растущей инфляцией и туманными перспективами. К тому же с нашего рынка ушли десятки иностранных компаний. При этом, крупные компании, как российские, так и европейские, смогли оперативно перестроиться, наладить логистику, стабилизировать цены. Но малому и среднему бизнесу справляться с трудностями гораздо сложнее. Как работать и взаимодействовать в новых условиях? Ответ на этот вопрос в преддверии Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) искали участники конференции «Экономика против санкций».

Минимум потерь, но максимум поддержки

Инициатором мероприятия стал премьер-министр Республики Башкортостан, председатель попечительского совета фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров. По его мнению, тема санкционного экономического давления требует оперативного обсуждения и принятия решений. Ожидаемо предложение премьера Башкирии вызвало большой интерес во всех сферах деятельности. Для примера приведу лишь один факт – среди участников представители 12 стран мира.

- Такой глобальной повестки еще никогда перед нами не стояло, - начал свое выступление Андрей Назаров. - Если год назад мы считали, что ковид – главная проблема для экономики, то сегодня он ушел на второй план. Тысячи санкций, введенные против РФ, заставляют нас разрабатывать контрмеры для уменьшения воздействия запретительных барьеров.

Немного статистики. По количеству санкций против России первое место занимает

Швейцария, затем еще ряд стран Евросоюза, после - Австралия, США, Великобритания, Япония.

И вот тут важно понимать, что все эти страны тоже страдают от санкций, которые сами же и утвердили. И те проблемы, которые там появились в последние месяцы, связаны только с запретами и ограничениями против нашей страны. Хотя сама Россия никаких контрсанкций в отношении той же Европы не вводила.

По данным Евростата, цены в странах ЕС выросли на 7,8 процента. Инфляция в Германии повысилась на 6 процентов, а в Испании - почти 10 процентов.

- Уверен, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть санкционные воздействия, - отметил Андрей Назаров. - Мы пройдем этот период и с минимальными потерями. Но малому и среднему бизнесу необходима поддержка. И более 200 мер уже обеспечивается нормативно-правовыми документами. Плюс регионы разрабатывают свои меры поддержки. В Башкортостане их уже 150.

Страдают обе стороны

Депутат Европейского парламента Мариани Тьери рассказал на конференции, что далеко не все рядовые европейцы поддерживают введение санкций. И доказательством тому служат результаты выборов президента во Франции. Да, победителем стал Эмманюэль Макрон, но 40 процентов голосов французы отдали его оппоненту Марин Ле Пен, которая выступала за развитие отношений с Россией и прекращение конфронтации.

Сам депутат Мариани Тьери находится в изоляции в Европарламенте за свою пророссийскую позицию и заявления, что санкции против РФ - это бесполезные меры.

- Санкции никогда не помогали решить проблемы и зачастую они обходятся дороже для тех, кто их вводит, - сказал Тьери.

Депутат напомнил участникам известную цитату президента Эмманюэля Макрона: «Наше сельское хозяйство, промышленность, ряд секторов экономики пострадали и будут страдать. Это происходит из-за зависимости от поставок из России и Украины. Будут расти цены на бензин, газ и товары первой необходимости. Это повлияет на нашу покупательскую способность. Вырастет безработица».

- Нам нужен более реалистичный подход в международных отношениях, а не идеологические лозунги, - подчеркнул Тьери. - Санкции - инструмент подчинения США. И их увеличение приводит к сужению дипломатических отношений и бездумному следованию США. В частности, Франция вынуждена постоянно координировать действия с НАТО.

Кроме того, Тьери напомнил: Куба и Северная Корея тоже находятся под санкциями, но они ни на йоту не изменили свою политику.

- А значит, санкции - это дипломатический инструмент слабого оппонента, - заключил Тьери. – На самом деле, закрытый санкциями рынок будет лучше развиваться из-за отсутствия конкурентов.

Зеленый свет и минимум надзора

Президент центра стратегических разработок Владислав Онищенко привел еще один яркий пример нарушения международного взаимодействия. Это достижение целей устойчивого развития ООН.

- В среднесрочной перспективе мы получим откат назад, - сказал он. – Да и темп решения проблем будет существенно меньше.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко убежден, что США водит за нос своих европейских партнеров, которые страдают от санкций значительно сильнее, чем сама Америка.

- Очевидно, что под ударом оказались промышленники и высокотехнологичное производство, - подчеркнул он. – Это дает нам возможность для развития импортозамещения и более деятельной поддержки нашей экономики. Мы уже разработали 4 пакета мер поддержки и завершается работа над пятым. В частности, компенсируем частично банковые ставки для некоторых участников рынка, выделяем дополнительные средства для фонда развития промышленности, смягчаем контроль и надзор над бизнесом. Уже остановлены 2 500 запланированных проверок. Даем зеленый коридор для импорта, упростили систему госзакупок, переориентируем рынок сбыта с запада на восток. Например, за последние 1,5 месяца мы увеличили товарооборот с Китаем на 40 процентов. Отдельные беспрецедентные меры поддержки разработаны для IT-cферы.

Произошла адаптация

Соучредитель Macro Advisory Ltd, экс-главный стратег в Sberbank-CIB, финансовой корпорации Uralsib, Alfa Bank Кристофер Уифер как международный эксперт в финансовой сфере оценивает нынешнее положение России гораздо позитивнее, чем авторы антироссийских санкций.

- Хотелось бы напомнить, что Россия находится под санкционным режимом с весны 2014 года, - отметил Уифер. – За это время страна уже адаптировались к санкциям. И хотя запреты февраля 2022 года оказались более жесткими, они не уронили российскую экономику. Потому что страна была к ним готова. Был полностью реструктуризован бюджет. Резервы хранились в разных валютах, не только в долларах, и в золоте. Это снизило уязвимость экономики. Внешний долг России меньше 3 процентов от ВВП. Поэтому вряд ли ей грозит финансовый кризис. Да, макроиндикаторы ухудшаются, но значительного падения экономики в РФ не произойдет. Плюс рубль показывает свою относительную стабильность. По сравнению с 2014 годом экономика России более гибкая. И у РФ есть серьезные финансовые ресурсы для экономического развития в условиях санкций.

Депутат бундестага Штефан Койтер считает, что глупо было убирать Россию из платежных систем Visa и Mastercard.

- Они разработают свою систему и Запад потеряет партнера в этой цепочке, - объяснил Койтер.

Помимо этого, депутат рассказал, что в Германии сейчас очень сложная ситуация. Страна поддерживает Украину не только гуманитарной помощью, но и пропагандой в СМИ, которые вещают немцам о плохих русских и бедных жертвах. Как следствие, сокращается взаимодействие между бизнес-компаниями. Что сказывается на экономике Германии. Для примера, только в феврале экспорт германских товаров в Россию составлял 1,1 миллиарда евро. Кроме того, политики говорят о сокращении поставок энергоресурсов из России.

- Но это полное сумасшествие! – считает Койтер. - Немцы сейчас борются не за свои интересы, а за выгоду для других стран, особенно США.

Нам есть куда расти

Основатель ZENDEN Group Андрей Павлов отстаивает интересы легкой промышленности, которая в России за последние 20 лет достигла минимума. По его словам, в 1990 году доля легкпрома в ВВП была 11 процентов, сейчас всего один. Отечественные производители были зажаты сильными конкурентами с Запада, которые по сути доставляли на российский рынок одежду, произведенную в странах юго-восточной Азии.

Санкции дают возможность нашему легпрому выйти из тени.

- Но для этого нужна поддержка, - говорит Андрей Павлов. - Снизить НДС. Хотя бы до 13 процентов. Рынок резко обелится и появится смысл в инвестициях. Ввести социальные налоги. Тогда легпром сделает прорыв. И санкции пойдут нам только в плюс.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов рассказал, что в инновационных отраслях тоже есть проблемы с логистикой, курсом валют и партнерскими отношениями с предприятиями, которые занимаются высокотехнологичным производством.

- Одна часть полностью ушла с нашего рынка, другая часть хочет работать, но боится прессинга политиков, а кто-то продолжает трудиться как ни в чем не бывало, - поясняет Федотов. – Мы делаем ставки на вторых и третьих. Но с нашей стороны главное, что необходимо сделать – это максимально быстро внести изменения в существующие госпрограммы. Это существенно повлияет на качественный рост и взаимозаменяемость тех проектов, которые прекратились из-за санкций.

В целом, участники конференции сошлись во мнении, что ограничение развития экономики влияет на жизнь простых людей. И это большая политическая ошибка со стороны тех, кто вводит санкции.