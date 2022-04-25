Александр Калягин: от акушера до худрука

Актёр, режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Калягин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 мая Александр Калягин отмечает 80-летие.

«Путешествие в «Калягинск» - так называется выставка, которую можно увидеть в пространстве «Et Cetera». Этот театр создал Александр Александрович четверть века назад. Фойе, лестничные пролеты, вестибюли - всё в фотопортретах Калягина. И это не культ личности, а фотолетопись большого артиста. Роли, сыгранные им в театре и в кино. В главном фойе – портреты Калягина в образах, созданных на сцене «Et Cetera»: он - Шейлок, Дон Кихот и шекспировский Просперо...

С Евгением Евстигнеевым и Леонидом Филатовым - спектакль "Игроки-ХХI"

С Екатериной Васильевой в спектакле Театра им.Ермоловой "Стеклянный зверинец".

Калягин в роли волшебника Просперо из спектакля "Буря" в постановке Роберта Стуруа.

Не знаю, чья идея назначить Сан Саныча– «градоначальником города Калягинск». Но то, что он - яркий, самобытный творческий мир, вне всякого сомнения. Его актерскую биографию можно поделить на главы. Вместо глав организаторы выставки придумали квест, где зрителям предлагают пройтись по улицам, площадям, иногда тупикам (они тоже встречаются в творческой биографии) фантастического Калягинска. Начать путь с площади «Et Cetera», заглянуть в детство и юность. Зрители подходят к портретам родителей Сан Саныча и сравнивают, на кого больше похож народный артист. Тут и редкий портрет его отца, историка Александра Георгиевича Калягина, который умер от инсульта через месяц после рождения сына. Портрет красавицы матери Юлии Мироновны Зайдеман, преподавателя французского языка. Есть несколько любопытнейших фотографий времен учебы Калягина в московском медицинском училище №14, где он овладел мастерством акушера. И даже успел поработать два года на скорой помощи. Но это экзотика. В основном прогулки связаны с творческой жизнью.

Калягин - студент медицинского училища № 14.

В качестве гида придумали названия улицам: Мосфильмовская, Ермоловская, проезд Художественного театра, Театральный бульвар или аллея Эфроса… Не стоит обходить стороной Таганский тупик: после окончания Щукинского училища Александр Калягин был принят в труппу Театра на Таганке к Юрию Любимову. Но задержался там ненадолго.

Александр Калягин и Валерий Золотухин в спектакле Театра на Таганке "Десять дней, которые потрясли мир"

Хотя и без указателей понятно, о чем идет речь. Вся информация – в фотографиях. "Не узнаю вас в гриме!", - несколько раз вспоминалась цитата из "Ивана Васильевича меняет профессию". Вглядываешься в портрет Калягина из спектакля Олега Ефремова «Так победим!», и сразу не скажешь, кто больше похож на Ленина: Ильич сам на себя или Калягин в его образе.

Калягин в образе Ленина в спектакле Олега Ефремова "Так победим!".

Личный гример Калягина Николай Максимов за работой.

В «Калягинске» можно перемещаться во времени, протяженностью в 80 лет. В этом отрезке много всего узнаваемого: ну кто же не вспомнит блистательную Тетку Чарлея или школьного учителя Платонова из "Неоконченной пьесы для механического пианино"? Каждого из них знаешь и любишь еще со времен своего далекого детства и все равно открываешь как будто бы заново.