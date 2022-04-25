Собчак пришлось оправдываться после вскрывшейся правды о покупке квартиры в Дубае

Ксения Собчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Собчак до недавнего времени утверждала, что у нее нет недвижимости за рубежом. Мол, она живет в России и уезжать из страны никуда не собирается. Вот почему известие о том, что жена Константина Богомолова купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Блондинке пришлось оправдываться.

Ксения Собчак около месяца назад купила элитную квартиру в Арабских Эмиратах. Ее выбор пал на апартаменты площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе в самом сердце Дубая.

Хоромы с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны оцениваются в 60 миллионов рублей. Местное законодательство позволяет гражданам России приобретать имущество в Эмиратах и оформлять право собственности на себя.

Телеведущую буквально атаковали расспросами о покупке жилплощади. В итоге ей пришлось сообщить, что она действительно стала владелицей недвижимости.

"Жить я там не собираюсь. Но призываю и вас тоже инвестировать в недвижимость. Поэтому у меня примерно 30 процентов сейчас от общего моего портфеля будет инвестирована в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала", - оправдалась она.

При этом Собчак призналась, что хоть и считает Дубай идеальным местом для инвестиций в жилье, но никогда не любила этот город. "Но с точки зрения экономики они, конечно, маги и гиганты. Я впечатлена", - добавила телезвезда.