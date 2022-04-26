Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 апреля 2022 года: Шок эскпертизы по Буче, чем Блинкен дразнил Зеленского и по ком плачет комбриг Волына

В Киеве прошли переговоры украинских властей с госсекретарем США Блинкеном и главой Пентагона Остином. Фото: REUTERS

Блинкен и Остин отметились на Крещатике

Киев посетили два больших человека из Вашингтона: госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американские боссы заявили Зеленскому, что в ближайшую неделю дипломаты США подтянутся в Киев. А Украина и еще 15 стран получат дополнительный пакет финпомощи на военные нужды более чем на 700 миллионов зеленых. Блинкена так переполнили впечатления от визита, что во вторник по его итогам он отчитается перед комитетом сената США, а в четверг - перед комитетом палаты представителей.

Беспилотники до Курска не долетели

Два беспилотника уничтожены российскими системами противовоздушной обороны в районе села Боровское в Рыльском районе в понедельник, перед восходом солнца. Роман Старовойт, глава Курской области, написал в телеграм-канале, что БПЛА сбили в 4:15 утра. «Жертв, пострадавших, разрушений нет. Ситуация контролируется», — отметил губернатор.

Волына включил волынку в «Азовстали»

Новый командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына (прежний, Владимир Баранюк, погиб при попытке прорыва из Мариуполя), пожаловался депутату Верховной рады Алексею Гончаренко о кризисе на «Азовстали»: «Мы несем потери. Ситуация критическая. Все очень сложно. Очень много раненных. Мы теряем погибшими. Сложно с вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами». Но вам же предлагали сдаться — вы отказались, а теперь депутатам плачетесь в жилетку, на камеру.

Пытеля тревожит русское влияние

Генерал Петр Пытель, экс-начальник армейской контрразведки Польши испугался, что Россия «разрушает НАТО» руками Варшавы. По данным старого контрразведчика «ряд лиц» в его стране угрожают западному блоку и продвигают интересы Москвы. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал северо-атлантического альянса – тревожится генерал, - Вызывает беспокойство идея создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу и то, что Польша во многих сферах находится под российским влиянием». Вон оно как - а американцы-то со своими эшелонами оружия из Польши об этом и не знали!

Судебно-медицинская экспертиза по Буче шокировала

Издание The Guardian опубликовало выводы судмедэкспертизы по телам, найденным в Ирпене и Буче. Британцы вынуждены признать: «массовых расстрелов жителей» не было. Эксперты в телах большинства жертв нашли металлические дротики. Это так называемые флешетты. Их современные разновидности используют как поражающие элементы в снарядах танков или артустановок. Такими «дротиками» начиняют 122-миллиметровые снаряды ЗШ-1. Они - для гаубиц Д-30 и 2С1. Такие боеприпасы украинская армия активно использует с 2014 года. Артобстрелы Бучи, пока там были российские подразделения, вели именно украинские войска. Какой вывод тут напрашивается?

ВСУ не восполняют свои потери

Украинские войска несут такие потери, что пополнить их не успевают. Это заявил командир батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба. По его словам, «есть определенные какие-то бригады, которые вначале нам противостояли, но они сегодня ротировались, их сняли».

Кто обидел бабушку со знаменем

«24-летний житель Москвы и еще несколько граждан, находившихся с ним в момент совершения правонарушения, были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства», - так прокомментировала официальный представитель МВД Ирина Волк ситуацию на Куркинском шоссе, где великовозрастные балбесы разбили фигуру бабушки с флагом. Владелица стоматологической клиники в Куркино украсила крыльцо и фасад здания, которое она занимает, инсталляциями в виде той самой украинской бабули со знаменем Победы в руках, которое растоптали «герои» из ВСУ. Показательно, что представители ГБУ «Жилищник» ранее приходили к владелице организации с просьбой убрать инсталляции, но получили отказ.

Почему Турция не пускает корабли через проливы

Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море. Такое заявление сделал министр нацобороны страны Хулуси Акар. По его словам, вход и выход союзников по североатлантическому альянсу в Черное море создаст повышенную чувствительность. Он призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов. При этом министр не упомянул, что на проход через проливы военных судов налагает ограничения конвенция Монтре: Турция не имеет права пропускать в акваторию Черного Моря крупные боевые корабли нечерноморских стран, а общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. тонн.

Уследить за своим оружием янки не могут

Соединенные Штаты с трудом могут отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин: «У нас нет никаких наземных сил на Украине, поэтому нам сложно это делать». Надо просто доехать до Донбасса и посмотреть на судьбу ваших противотанковых ракетных комплексов и тех, кто их пытается использовать.

Беженцев почти миллион

Число беженцев, прибывших с территории Донбасса и Украины в Россию после начала военной спецоперации, почти достигло одного миллиона человек. Основная часть беженцев размещены в восьми регионах: Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областях. Всего же по данным ООН на 24 апреля за два минувших месяца незалежную покинули более 5 миллионов 200 тысяч граждан.

Постой, паровоз, не стучите, колеса

По данным Минобороны высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах украинских железнодорожных станций Красное и Здолбунов, Жмеринка и Бердичев, Ковель и Коростень. Через них шли поставки, как правило транзитом через Польшу, вооружений и военной техники от добрых спонсоров из НАТО для героически погибающей украинской группировки войск на Донбассе.