Невестка-стриптизерша Наташи Королевой поскандалила с сыном певицы в театре

Архип Глушко с Мелиссой Валынкиной Фото: СОЦСЕТИ

Сын Наташи Королевой не так давно покинул отчий дом, прихватив с собой Мелиссу Волынкину. Почти год влюбленные проживали на чердаке. Поговаривали, что певица и ее муж Сергей Глушко не в восторге от невестки-стриптизерши, потому молодые и съехали. При этом исполнительница хита "Желтые тюльпаны" пообещала помогать единственной кровиночке деньгами. Но, похоже, жизнь вдали от родителей пока не пошла Архипу Глушко и его девушке на пользу.

Сын Наташи Королевой и его возлюбленная Мелисса Волынкина поскандалили на публике. Сначала стриптизерша что-то эмоционально выговаривала Архипу Глушко, а когда он попытался успокоить разгоряченную красотку, она стала отпихивать 20-летнего ухажера локтем.

Свидетелем мексиканских страстей стал ушлый репортер "Экспресс газеты". Все случилось за несколько минут до начала спектакля с Сергеем Глушко в главной роли. Звездный наследник вместе с возлюбленной пришли полюбоваться на отца семейства, но что-то пошло не так.

Отдельного внимания невольных очевидцев склоки заслужил внешний вид молодых людей. В культурное учреждение голубки пришли в растянутых спортивных штанах не первой свежести.

К слову, раньше Мелисса очень хорошо зарабатывала, крутясь на шесте. Однако потом Королева и Тарзан решили заняться моральным обликом своей невестки. Они нашли ей более приличную работу - пристроили визажисткой. Теперь Волынкиной приходится довольствоваться скромными заработками. Что касается Архипа, то он подрабатывает репетиторством. Парень преподает японский язык и за каждое занятие получает по пять тысяч рублей.