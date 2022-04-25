На взяточников натравят искусственный интеллект: Как будет работать антикоррупционная система "Посейдон"

Владимир Путин подписал указ о создании в России антикоррупционной системы «Посейдон». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в понедельник власти опубликовали указ Владимира Путина о создании антикоррупционной системы «Посейдон». Звучит, честно говоря, громко. Координатором всего (считай, высшим руководством) будет Администрация президента. Оператором – Федеральная служба охраны. Правительству поручено всячески помогать – оно в этой истории не главное.

Так что же такое «Посейдон»? На пальцах Комсомолке объяснил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:

- Если коротко, то российская власть получила суперсистему, способную вычислять взяточников. У Посейдона будет практически неограниченный доступ к самой разной информации: официальным базам, социальным сетям, внутренним документам. Искусственный интеллект должен искать все пересечения и совпадения.

- А конкретнее?

- Ну есть какой-то чиновник. Он каждый год подает декларацию о доходах. Официально у него почти ничего нет. Неофициально - дома, машины, бизнес записаны на друзей, жену, подставных лиц. Посейдон, анализируя сведения из реестров собственности, изучая фотографии в соцсетях, родственные связи, ищет совпадения. Компьютер смотрит, где и сколько денег потратил наш чиновник. Так можно выявить нестыковки в доходах и расходах. Конечно, машина не готова заменить полноценную розыскную работу, но она упрощает задачу, прочесывая доступные ей ресурсы.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Ого. И против кого это работает?

- В первую очередь, против топовых чиновников. Государство интересуют крупные коррупционеры.

- И все это будет попадать в ФСО?

- Сначала к ним, а потом в Управление президента по вопросам противодействия коррупции. Администрация Путина не зря указана координатором проекта.

- А есть уже какие-то аналоги?

- Похожая программа уже работает в Росатоме. Говорят, у нее очень хорошие результаты. Если брать глобально, то в США аналог нашего Посейдона действует много лет. Даже больше – у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо развит сбор информации о своих госслужащих.

- Только все равно остается человеческий фактор. Система может найти и коррупционера, но делу не дадут ход, потому что человек окажется нужен кому-нибудь из властной номенклатуры.

- Мне кажется, если Посейдон на кого-то реально накопает серьезные доказательства, то спустить все на тормозах будет не просто.

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