Военная спецоперация на Украине 26 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 апреля 2022 года.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ракетные войска минувшей ночью нанесли девятнадцать ударов по украинским военным объектам, уничтожив четыре пункта управления и три склада боеприпасов. Кроме того российские войска уничтожили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и хранилище нефтепродуктов ВСУ, расположенные на окраине Кременчуга.

Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) "Пятнашка" Ахра Авидзба сообщил, что в Европе кончается оружие для поставок на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев в переговорах между Россией и Украиной пытался выиграть время. Дипломат также назвала условия, при которых Украина могла сохранить территориальную целостность, но власти страны этот шанс упустили.