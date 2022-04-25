Изувеченные тела и оружие под завалами: как спасатели собирают Мариуполь из осколков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боевые действия в Мариуполе практически завершены. После проведения зачистки в освобожденных районах города спасатели сразу же приступили к своей работе. Главная из них состояла в поиске и спасению еще живых людей среди многочисленных руин. Разбор завалов взорванного драмтеатра - один из главных объектов, где работают спасатели ДНР и Мариуполя. Тяжелая техника помогает им расчищать руины. Много приходится делать и своими руками. Попадаются тела погибших. Их принимает машина Ритуала. В перерывах между тяжелой работой они дружно и молчаливо курят, сидя рядом с руинами, на сохранившихся парковых лавочках.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другой объект, где ежедневно работают спасатели - на проспекте Металлургов 78. Здесь был ожесточенный бой. ДНРовцы находились в доме и держали оборону. Их расстреливали танки ВСУ. Выстрелами по нижним этажам они обрушили среднюю часть здания вместе с бойцами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расчищая завалы, спасатели находят тела и оружие погибших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот! Спасатель показывает пистолет ТТ. Старый, проверенный пистолет времен Отечественной войны. На вооружении народной милиции ДНР разное оружие. Как самое современное, так и надежное, проверенное временем. Есть даже снайперские винтовки Мосина. В руках опытных бойцов это не раритет, а грозное оружие.

Работы у спасателей очень много. Они востребованы сейчас как никогда. Люди еще живут в подвалах. Многие боятся оттуда выходить. Не хватает всего: продуктов, лекарств, воды и главное - информации. И спасатели делают все, что в их силах, чтобы помочь жителям Мариуполя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН