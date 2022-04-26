Моложе на 10 лет: Галустян сбрил бороду и стал совершенно неузнаваем

Михаил Галустян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Галустян выступает на сцене уже больше 20 лет. И все это время усы и борода оставались его визитной карточкой. Вряд ли кто-то из зрителей может представить себе шоумена без густой черной растительности на лице. И вот этот редкий шанс представился. 42-летний телеведущий побрился и продемонстрировал результат в своем Telegram-канале. Поклонники ахнули: без усов и бороды комик стал совершенно неузнаваем.

Михаил сбрил бороду. Фото: кадр видео.

Сам Галустян сообщил подписчикам, что в новом образе чувствует себя моложе на 10 лет. «Какие десять? Все двадцать!», - пишут пользователи в комментариях. Шоумен действительно резко помолодел. Многие заметили, что в таком образе ведущий шоу «Звезды в Африке» выглядит крайне непривычно. «Прям так непривычно! Но действительно моложе»; «Михаил, прекрасно выглядите»; "То, что нужно", - написали фанаты.

Шоумен помолодел на 10 лет. Фото: кадр видео.

На преображение Галустян решился внезапно. Избавившись от своей фирменной бороды, шоумен пришел на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие». В семейной комедии о самом известном пионерском лагере нашей страны Галустян сыграл главную роль На премьере артиста сопровождали супруга Виктория и дочери Эстелла и Элина.

В этом году Михаил и его избранница отметят 15-летие совместной жизни. Со своей будущей женой Викторией Штефанец Михаил познакомился еще в начале 2000-х, на дискотеке в Краснодаре. Мише было 24 года, Виктории – всего 16. Свадьбу они сыграли в 2007 году, когда Штефанец уже выучилась на бухгалтера в Кубанском государственном университете. Кроме того, молодожены устроили еще одно пышное торжество по армянским традициям.

В новом образе Галустян пришел на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2010 году у супругов родилась дочь Эстелла, а еще два года спустя Виктория родила второго ребенка – дочь Элину.

К слову, с бородой Михаила можно по-прежнему увидеть во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», которое идет сейчас на канале ТНТ. Галустян ведет реалити в паре с Ольгой Бузовой. Участники шоу поселились в лагере среди джунглей ЮАР. Звездам предстоит пройти немало испытаний – как физических, так и моральных. Если участник шоу понимает, что больше не в силах терпеть все происходящее, он может крикнуть: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». И тогда он немедленно покидает программу. В финале победитель получит пять миллионов рублей.