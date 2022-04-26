Недавно родившая первенца Евгения Малахова оказалась в инвалидном кресле

Евгения Малахова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда фильма «А зори здесь тихие» Евгения Малахова совсем недавно родила первенца. Ее сын появился на свет 15 февраля. Спустя несколько недель после родов Евгения уже начала выходить в свет. Молодая мама появилась на нескольких кинопремьерах. Поклонники отметили, что 33-летней Жене уже удалось полностью избавиться от лишних килограммов. Позируя фотографам, она продемонстрировала идеально стройную фигуру. Все было прекрасно, как вдруг в соцсетях Малахова опубликовала свои снимки в инвалидном кресле. Актриса призналась, что получила травму.

Оказывается, Евгения повредила ногу, из-за чего и оказалась на коляске.

- Друзья, спасибо за такое беспокойство и разрывающийся телефон. Воспринимаю случившееся именно как наставлением остановиться… Слава богу, не перелом - сильное растяжение. До свадьбы малыша заживет, - сообщила актриса.

В соцсетях Малахова опубликовала свои снимки в инвалидном кресле. Фото: соцсети.

Как она назвала сына, Малахова не рассказывает. Впрочем, Евгения до последнего скрывала и свою беременность. О том, что она ждет малыша от своего мужа Андрея Тарасова, актриса сообщила в соцсетях в конце прошлого года. Муж Жени с юмором отреагировал на поздравления. Андрей Тарасов заявил, что о беременности супруги он узнал... из соцсетей! Мол, до этого он и не подозревал, что скоро станет папой. Но это, конечно, была шутка.

Супруг экс-солистки группы Reflex – человек непубличный, Евгения не показывает его в Инстаграме, а на светских мероприятиях Тарасов никогда не фотографируется рядом с женой.

Спустя несколько недель после родов Евгения уже начала выходить в свет. Молодая мама появилась на нескольких кинопремьерах. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для Малаховой это второй брак. В 2014 году она вышла замуж за продюсера и кинорежиссёра Рената Давлетьярова, у которого снялась в нескольких фильмах подряд. В 2019 году пара рассталась, детей у них не было. В 2020 году стало известно о втором замужестве Малаховой, но имя своего избранника она хранила в тайне. В конце 2020 года стало известно, что мужем актрисы стал Андрей Тарасов.

Супругу артистки 32 года, он окончил Высшую школу экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление». Андрей – чиновник, он работает заместителем директора в московском государственном бюджетном образовательном центре профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал». Известно, что у Андрея состоятельные родители. Его мама Татьяна Тарасова –вице-президент сети салонов красоты Beauty Spa by World Class.