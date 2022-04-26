В продуктовых магазинах Израиля начался хаос

Cообщение об отзыве продукции из магазинов явилось и для владельцев торговых точек и тем более для покупателей настоящим шоком Фото: Shutterstock

Объявление компании «Штраус» об отзыве готовой продукции из магазинов Израиля в связи с возможным ее заражением сальмонеллезом не только вызвало растерянность покупателей, но и может обернуться настоящим товарным дефицитом.

«Штраус» – второй по объемам продаж пищевой концерн в Израиле и производителей популярных лакомств: шоколада, пирожных, десертов и прочего. Согласно оценкам аналитиков, доля компании в «сладком сегменте» рынка составляет более 39,5%, а ежегодный оборот более $150 миллионов.

Именно поэтому сообщение об отзыве продукции из магазинов явилось и для владельцев торговых точек и тем более для покупателей настоящим шоком.

– Покупатели засыпали нас вопросами – что можно покупать, а что нельзя. Большинство просто отказываются от покупки, чтобы не рисковать, – рассказал журналистам директор одного из израильских супермаркетов.

Компания «Штраус» заявила о возможном заражении своей продукции сальмонеллами из-за обнаружения возбудителя опасной болезни во время проверки одной из производственных линий. После этого в магазины, закупающие продукцию фирмы, было разослано сообщение со списком продуктов, которые необходимо срочно изъять из продажи.

В компании извинились перед покупателями и пообещали в кратчайшие сроки устранить все проблемы и вернуться к обычной работе.

Сальмонеллез – инфекционное заболевание, вызываемое попаданием в организм бактерий сальмонелл. Характеризуется повышением температуры и расстройством желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос). Может протекать в тяжелой форме с угрозой для жизни. Особую опасность представляет для детей.