Маск купил Twitter: чего ждать пользователям

Известно, что покупка обошлась Маску в $44 миллиарда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатейший человек мира, американский предприниматель, глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск после переговоров завершил сделку по приобретению социальной сети Twitter.

Известно, что покупка обошлась Маску в $44 миллиарда, а стоимость акций компании возросла примерно на 6%.

Пожалуй, главное заявление, которое сделал Маск по поводу компании, касается цензуры.

– Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая площадка, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества, – сказал миллиардер.

На фоне этих слов многие заговорили о возможном возвращении в Twitter экс-президента США Дональда Трампа, чей аккаунт был заблокирован после январских событий в Капитолии. Ряд социальных сетей, в том числе и Twitter, обвинили бывшего главу Белого дома в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия и заявили о бессрочной блокировке его аккаунтов. В результате Трамп лишился возможности общаться с десятками миллионов своих подписчиков.

В ответ на это команда 45-го президента США заявила о запланированном создании собственной социальной сети TRUTH Social, которая совсем недавно начала работать.

Сам же Трамп заявил, что при всем его добром отношении к Маску, он не вернется в Twitter и останется в своей соцсети.

– Я не перейду в Twitter, я останусь в TRUTH. Реакция на TRUTH намного лучше, чем на Twitter. В Twitter есть боты и поддельные аккаунты, а мы делаем все возможное, чтобы у нас такого не было, – заявил Трамп.

TRUTH Social была запущена в марте и вот уже несколько дней, как уверяют ее создатели, работает в нормальном режиме. Ожидается, что Трамп официально присоединится к сети в течение ближайшей недели.