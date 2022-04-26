На пороге новой пандемии: В мире растет число случаев детского гепатита неизвестного происхождения

Удивление медиков вызывает тот факт, что распространенные вирусы, вызывающие острый гепатит, ни в одном из случаев не обнаружены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В середине апреля Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила о вспышке острого гепатита у детей, преимущественно – младшего возраста.

За прошедшее время в Организацию поступили новые данные о случаях этого заболевания, однако причины болезни установить так и не удалось.

Известно, что на сегодняшний день в США и 11 странах Европы было зарегистрировано порядка 170 случаев заболевания детей острым гепатитом неизвестного происхождения.

Большинство сообщений о болезни пришлось на Великобританию – 114 случаев. Также болезнь зарегистрирована в Испании, Дании, Израиле и ряде других стран.

Известно, что как минимум один ребенок в результате заболевания умер, а 17 детям в возрасте от 1 месяца до 16 лет потребовалась срочная трансплантация печени.

По заявлениям врачей, симптомы болезни соответствуют признакам острого гепатита, в ряде случаев сообщается о нарушении со стороны желудочно-кишечного тракта, желтухе и повышении уровня ферментов печени.

При этом удивление медиков вызывает тот факт, что распространенные вирусы, вызывающие острый гепатит, ни в одном из случаев не обнаружены.

Прямая связь возникновения болезни с путешествиями в другие страны не обнаружена, поэтому ВОЗ пока не дает рекомендаций по ограничениям заграничных поездок или торговли со странами, где выявлены случаи заболевания.