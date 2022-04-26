Украина вернулась к газовому шантажу

Киев, который не удовлетворен помощью, темпами и качеством поставок, начинает шантажировать Европу тем, что готов снизить объемы перекачиваемого из России газа Фото: REUTERS

Незалежная и самостийная существенно расширила инструментарий воздействия на Европу, вспомнив, что все новое – это хорошо забытое старое. Не только угрозы и просьбы, мольбы о помощи и содействия, но и, казалось бы, ушедший в прошлое газовый шантаж стран Евросоюза оказался вновь востребованным.

И угрозы звучат, что называется, из первых уст. От имени главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

- По нашим данным, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные силы не перестанут нарушать работу наших станций на недавно оккупированных территориях, - заявил Витренко буквально на днях.

При этом, как и всегда, господин начальник "Нафтогаза" не привел ни одного факта или свидетельства, что российские войска на освобожденных или, как он выразился, "оккупационные силы на недавно оккупированных территориях" хоть как-то вмешиваются в работу предприятий инфраструктуры газопроводов украинской ГТС, по которым газ перекачивается в страны Евросоюза, а уж тем более, нарушают их функционирование. Да и "Газпром" регулярно отчитывается о перекачке запрошенных объемов газа в Европу в штатном режиме. Более того, по местам, по которым проходят газопроводы до сих пор не прилетело ни одного снаряда или ракеты ни с какой из сторон.

О чем тогда говорит заявление Витренко? Сразу о нескольких вещах.

Первое – Киев, который не удовлетворен помощью, темпами и качеством поставок, начинает шантажировать Европу тем, что готов снизить объемы перекачиваемого из России газа.

Второе – Киев готов воровать у России газ из трубы, которой будет впоследствии распоряжаться по собственному усмотрению. Менее вероятно, что Украина оставит этот газ себе, поскольку перспективы дожить до зимы в нынешнем виде у этого государственно-территориального образования крайне туманные. Гораздо более вероятен вариант, когда Киев начнет продавать этот же самый газ Европе уже, что называется, от себя. Благо, на Украине добывается порядка 20 млрд. кубов газа в год, и никто не будет разбирать по молекулам, какой и чей там газ в трубе. К тому же, газ из России поставляется по ценам, обговоренным в долгосрочном контракте, а они более низкие, чем биржевые. И именно по биржевым ценам начнет Украина продавать российский газ в Европу, выдавая его за собственную добычу.

Ну, и в-третьих, вся эта комбинация из воровства и мошенничества позволит обвинить Россию в том, что "Газпром" якобы не выполняет своих обязательств по им же заключенным международным газовым контрактам.

Классическая украинская разводка лохов, словно бы самой природой предназначенных для того, чтобы украинские оборотистые менеджеры их доили. Под знаменем "священной борьбы за ридну неньку Украйну" супротив "российской агрессии" набить себе карманы – ни один свидомый патриот не откажется от такой возможности. А если еще попытаться при этом выставить виноватой Россию – так ведь это просто мечта.