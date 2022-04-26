13-летний подросток умер в школе от анафилактического шока

У ребенка была аллергия на сыр Фото: Shutterstock

В Италии завершилось следствие по поводу смерти 13-летнего Каранбира Чима. Как оказалось, тяжелая аллергическая реакция, от которой мальчик умер, была вызвана буллингом (издевательством) со стороны одноклассника – в какой-то момент тот засунул кусок сыра Каранбиру под рубашку. А у ребенка была аллергия именно на сыр.

У мальчика сразу началась реакция – он стал чесаться, кожа покраснела, трудно дышать. Позднее следствие установило, что, если бы вовремя была оказана необходимая помощь, аллергическая реакция не развилась до анафилактического шока. Но пока все метались, школьник потерял сознание и перестал дышать.

НЕ ПУТАЙТЕ АНАФИЛАКСИЮ С АЛЛЕРГИЕЙ!

К сожалению, анафилактический шок вещь далеко не редкая. Согласно Международному Журналу аллергии и клинической иммунологии, распространённость во всем мире составляет примерно 5 случаев на каждые 100 000 человек в год. И ежегодно число пострадавших растёт.

По словам Марии Саид, специалиста Центра аллергии и анафилаксии Австралии, у детей и молодых людей до 20 лет основной причиной сильной аллергической реакции становятся продукты питания. У более старших – морепродукты, лекарства, укусы насекомых (в основном пчёл и ос), латекс.

Она также назвала 10 самых опасных в этом вопросе продуктов - они вызывают 90 процентов всех острых аллергических реакций:

Коровье молоко

Яйца

Лесные орехи (особенно кешью, арахис и миндаль)

Рыбы

Моллюски

Сыр

Кунжут

Соя

Пшеница

Люпин (бобовые, используемые в хлебобулочных изделиях)

Если на ваших глазах человеку становится плохо, важно суметь вовремя оценить ситуацию – аллергия это или анафилаксия. Первая проявляется только на коже и со временем сходит на нет. Вторая распространяется уже на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, и если в этот момент вовремя не оказать срочную медицинскую помощь, человек может умереть.

СИМПТОМЫ АЛЛЕРГИИ: зудящая красная сыпь, покалывания, отёки на коже, в том числе отёк губ и области вокруг глаз.

СИМПТОМЫ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА: человеку становится трудно говорить, голос меняется, «хрипит», появляется ощущение стеснения в горле, постоянный кашель. Язык отекает, дыхание становится свистящим. У многих появляется постоянное головокружение или коллапс. Маленькие дети становятся бледными и вялыми. Любой из этих симптомов говорит о том, что действовать нужно очень быстро.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ

Самый верный и быстрый способ в такой ситуации - укол адреналина. Он действует мгновенно, нейтрализуя аллергическую реакцию, кровяное давление повышается, бронхи расширяются, отёки в дыхательных путях уменьшаются.

Обычно люди с предрасположенностью к сильной аллергической реакции носят готовый шприц с собой. Но что делать, если ни шприца, ни помощи?

Срочно вызывайте скорую помощь! С мобильного телефона звоните по номеру 103 или 112.

Оглянитесь. Может оказаться, что рядом есть аптека, бегите просите автоинъектор – это автоматический шприц с дозой адреналина. Его нужно вколоть в бедро, там расположена самая большая мышца. Просто сколите и не бойтесь, такой укол может сделать даже ребёнок, не промахнётесь. Но торопитесь, на все про всё у вас несколько минут!

Пока едет скорая, пострадавшего положите ровно на спину. Голову наклоните в бок, чтобы предупредить западание языка.

Освободите шею и грудную клетку, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Если шок вызван укусом насекомого, наложите жгут выше места укуса, чтобы предупредить дальнейшее поступление аллергена в организм.

Место укуса или инъекции обложите холодом (если льда нет, можно использовать бутылку с холодной водой).

Если нарушается дыхание или останавливается сердце, делайте непрямой массаж сердца.

Проследите, чтобы человека увезла скорая, даже если ему стало лучше –при сильной аллергической реакции возможна вторая волна. А кроме того, могут потребоваться дополнительные обследования.

НА БУДУЩЕЕ

Если у вас есть предрасположенность в анафилаксии, носите браслет с медицинским предостережением, на котором указано вещество, к которому чувствительны.

Исключите контакт с компонентом, вызывающим аллергию.

Тщательно читайте этикетки и состав всех продуктов и лекарств, и не употребляйте еду, состав которой вам неизвестен.

КСТАТИ

Люди часто путают анафилаксию и анафилактический шок

Анафилаксия – острая аллергическая реакция, имеет 3 степени, наиболее тяжёлая из которых называется анафилактическим шоком.

Анафилактический шок - мгновенная реакция с высокой вероятностью летального исхода. Симптомы, представляющие опасность для жизни, развиваются в течение нескольких секунд или минут (редко часов) после контакта с аллергеном.