Яйца после Пасхи: в среду или доедайте, или выбрасывайте

Врач-эндокринолог рассказала, что пасхальные яйца не стоит хранить дольше 20 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из традиций Пасхи – красить яйца. Кто-то делает это по бабушкиным рецептам с помощью луковой шелухи, другие используют модные наклейки, которыми украшают яйца уже после варки. Яйцами обмениваются, угощают друг друга, в итоге в доме на неделе после праздника разноцветных и ярких яиц хватает. Но как долго их можно хранить и употреблять в пищу? «Комсомолка» спросила у врача – эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, автора канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухры Павловой.

Если вы храните яйца в корзинке в комнате, как украшение стола, то без холодильника они «проживут» не больше 3-х дней.

- Многое зависит от температуры, - говорит Зухра Павлова. - Если комнатная температура от 22-х до 24-х градусов, то 3 дня хранения, - это, так сказать, с натяжкой. Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание.

В холодильнике вареные крашеные яйца можно хранить почти до трех недель, от 14-ти до 20-ти дней такие яйца можно употреблять в пищу. Есть мнение, что луковая шелуха, которой популярно красить яйца на Пасху, обладает антисептическим эффектом, однако, никаких следований по этому поводу не проводилось.

- Я бы при комнатной температуре яйца не рекомендовала хранить, - говорит врач. - Это белковый продукт, который является питательной средой для микрофлоры. Яйца лучше хранить в холодильнике, а если пришли гости, то доставать на стол и употреблять в пищу.

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