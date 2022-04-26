«Укрепление рубля подходит к концу»: Почему резко рухнул евро и что будет дальше с курсами валют

Укрепление рубля носит немного искусственный характер. Это связано с большими валютными ограничениями, которые есть в России Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Кругом взрываются санкции, падают рынки, рушатся международные связи… Казалось бы, следом должна обвалиться и национальная валюта. Ан нет: рубль уже полтора месяца только и делает, что растет. В начале марта из-за событий на Украине курс нашей валюты установил антирекорд: доллар стоил 120 рублей, евро - 133. Но после этого «деревянный» пошел в рост. По данным Центробанка на 26 апреля, доллар стоит 73 рубля 26 копеек - это минимум с прошлого декабря. А на торгах во вторник евро рухнул до 75 рублей 95 копеек - такого низкого курса не было с марта 2020 года.

В чем причины такого парадоксального роста рубля?

- Укрепление рубля носит немного искусственный характер. Это связано с большими валютными ограничениями, которые есть в России, - пояснил в эфире радио «КП» Сергей Суверов, инвестиционный стратег «Ари Капитал».

По словам эксперта, главное из этих ограничений -экспортеры сейчас должны продавать на бирже 80% валютной выручки. Нефть и газ сейчас стоят дорого, поэтому выручки этой сейчас очень много. И когда спрос на рубли растет, а на доллар и евро - падает, то курс российской валюты повышается, таков закон рынка.

- Кроме того, резко упал импорт. Это падение оценивается в 50%. Практически заморожены поездки за границу, из-за чего население покупает мало валюты для туристических целей. Ну и наличную валюту снять непросто, хотя теоретически это возможно, - перечисляет эксперт другие причины снижения спроса на доллары и евро.

Но такой «дорогой» рубль, по словам эксперта, государству не сильно выгоден. Потому что выручка экспортеров в переводе на рубли не такая большая, как могла бы быть при более высоком курсе доллара. А налоги экспортеры платят именно в рублях. Соответственно, в бюджет поступает меньше налогов.

- Бюджету предстоят достаточно большие антикризисные траты. Это триллионы рублей на поддержку экономики, на социальные выплаты. Поэтому бюджет заинтересован в более низком курсе рубля. Поэтому я думаю, что частично валютные ограничения смягчат, - говорит Сергей Суверов. - Кроме того, в пятницу будет заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Скорее всего, она будет снижена - говорят, что до 15% (с нынешних 17%, - Ред.). Это тоже фактор, который играет против рубля - чем ниже ставка, тем хуже для национальной валюты. Поэтому, наверное, укрепление рубля подходит к концу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

26 апреля 2022 года он достиг 75,95 рубля (подробнее)

Цена нефти Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 12 апреля 2022 года

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,93% (подробнее)