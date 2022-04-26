Глава МИД Австрии высказался против членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нет на эту Европу никакой надежды. Естественно, у Зеленского, не у нас. Мы-то давно перестали возлагать на европейцев какие-либо надежды. Это Украина уповает. И, похоже, зря. Вот и сейчас снова зрада. Только-только в Киеве осилили опросник №1 для подачи заявки на получение кандидатства в члены Евросоюза (куда Украину пообещали вроде бы даже принять в режиме ошпаренной кошки), как им тут же вручили еще более толстый опросник №2.

В Киеве вздохнули, но принялись изучать фолиант. Но тут со словами "подержите мое пиво" на авансцену выступил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Шалленберг заявил, что Евросоюзу не стоит предоставлять Украине полноправное членство в ЕС, а надо бы проработать другие формы сотрудничества и взаимодействия. Например, подумать о новых вариантах Соглашения об ассоциации (напомним, одно такое, которое и стало формальным поводом для майдана и стоило Януковичу поста президента, было уже подписано Украиной в 2014-м) или о вариантах работы в рамках единой Европейской экономической зоны. Не исключены и другие модели, но не полноправное членство в ЕС. По мнению главы МИД Австрии, Украина не соответствует критериям, необходимым для принятия в Евросоюз. Кроме того, такое предпочтение Украины может быть обидным для некоторых балканских государств.

Что они себе позволяют, это совсем не по-европейски – немедленно возмутились в Киеве.

- Считаем (слова Шалленберга стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины", —заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. И привычно соврал. Поскольку никто желания и чаяния населения стран-членов ЕС по этому вопросу не замерял. А после того, как украинцы начали проводить время в принявших их государствах Европы в бесконечных митингах, шествиях, демонстрациях, склоках и оскорблениях, теперь и опросы на эту тему проводить никто не станет. Из-за опасений, что мнение населения в этих странах будет совсем не в пользу таких соседей по Евросоюзу.

Австрия в глазах Украины, вообще, не страна, а какая-то сплошная зрадница. Стоит вспомнить хотя бы, как экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль танцевала на собственной свадьбе не с кем-нибудь, а с Владимиром Путиным, который стал почетным гостем на ее семейном торжестве. А экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, которого вынудили уйти в отставку? Ему ведь тоже приписывали связи с Путиным и пророссийскость. А еще он до своего канцлерства был главой МИД Австрии и тоже выступал за укрепление связей с Россией. Что-то Украине с Австрией надо делать, наверное.

Ладно, Орбан, который чуть ли не поклялся в ответ за обращение с венграми вставлять нацистской Украине палки в колеса везде, куда только эта рука с палкой сможет дотянуться – и в НАТО, и в ЕС, и далее везде. Но Австрия, Карл, Австрия! Из которой, можно сказать, родилось и выросло нынешнее украинство. Не из нынешней, конечно, а из Австро-Венгерской империи. Породило и не поддерживает.

Венгрия и Австрия не хотят видеть Украину в Евросоюзе. А это проблема для Киева, поскольку такие решения принимаются общим консенсусом. Впрочем, у него сейчас проблем много.

Да и Германия также вызывает у Украины много вопросов. Киев настолько недоволен Берлином, что уже не только посол Украины в ФРГ Андрей Мельник чуть ли не посылает канцлера Германии к его немецкой матери, но уже и украинские журналисты в открытую заявляют: "Германия отныне утратила всякое моральное право считаться лидером Европейского союза. До полномасштабной смены власти эта страна — союзник россии по захвату всей Европы. Германия не сделала выводов из второй мировой войны. Германия вернулась на тот же путь. Пропаганды, войны и собственного обогащения за счет уничтожения остальных стран. Нужно ли было возвращать Германии государственность после второй мировой? На фоне опубликованного я сильно сомневаюсь. Украина, Польша, страны Балтии и Великая Британия должны создать основу нового Европейского союза, который не будет замешан на связях с россией. А Германия и остальные европейские страны должны определяться — с кем они на самом деле". Писать Россия с прописной буквы – это такая новая свидомая грамматика. Какой-то украинский борзописец Николай Фельдман сомневается, надо ли было возвращать Германии государственность после Второй мировой. А это Украина ее вернула? Не удивлюсь, если в Киеве действительно так думают. Доплясались немцы под украинскую дудку. Скоро полы будут мыть в украинских хатах.

Но сейчас одна отрада у украинцев – республики Прибалтики. Эти всегда на ее стороне. Вот, Латвия порадовала снова. Латвийское предприятие Cesvaines pien в рамках "поддержки Украины" решило запретить сыр "Российский". То есть сыр будет выпускаться, поскольку он пользуется спросом, но теперь он будет называться "Тильзитский".

Но нет ли и тут зрады? Ведь Тильзит, в котором когда-то два императора договаривались о мире, теперь не просто город в Калининградской области. Он еще и называется Советск. Получается, сыр-то "Советский".

И так у них было, есть и будет во всем.

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