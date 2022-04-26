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Звезды26 апреля 2022 10:30

Даня Милохин закрутил роман со звездой «Закрытой школы» Габи. Поцелуй пары попал под камеры

Дело происходило на съемочной площадке сериала «Классная Катя»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Дело происходило на съемочной площадке сериала «Классная Катя»

Дело происходило на съемочной площадке сериала «Классная Катя»

Как уже писала «КП», тиктокер Даня Милохин после участия в шоу «Ледниковый период» пошел дальше — и стал актером.

Сериал «Классная Катя» (СТС), в который утвердили парня, продолжают снимать в подмосковном Ногинске. Он играет старшеклассника (в 20 лет) по фамилии Петров, которого стращает строгая завуч Нора Спартаковна (Алена Бабенко).

Фото: СТС

Фото: СТС

— Очень любил школу и русский язык, — вспоминал на съемках Милохин. — А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым.

Процесс съемок, очевидно, вдохновляет Даню, ведь по сюжету его герой завязывает романтические отношения с одноклассницей, которую играет звезда сериала «Закрытой школы» Луиза Габриэла Бровина. Девушка прославилась ролью маленькой Нади Авдеевой, а теперь ей 19, и актриса играет довольно взрослых героинь.

У себя в телеграме Габи выложила черновой фрагмент эпизода, в котором целуется с Милохиным в раздевалке.

Именно в этот момент в кадре появляется девушка школьника Петрова, которой он и изменяет с героиней Бровиной.

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