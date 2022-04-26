Звезда MTV арестован за торговлю людьми. Его обвиняют в организации бизнеса по секс-рабству

Кевин Барнс был арестован в штате Мэриленд по подозрению в торговле людьми Фото: соцсети

35-летний американский рэпер Кевин Барнс, он же Чоппер, участник известного музыкального реалити-шоу Making The Band на телеканале MTV, был арестован в штате Мэриленд (США) по подозрению в торговле людьми и организации проституции.

Как пишет издание TMZ, музыканта экстрадируют в Лас-Вегас, где Барнс предстанет перед судом. Основанием для столь серьезных обвинений стали данные прослушки и результаты работы «на живца», которую провели американские полицейские.

Фото: соцсети

Как и любой представитель рэп-культуры, Чоппер (в рэпе есть одноименное направление) кичился богатствами и частенько выкладывал в сеть фото с пачками денег, драгоценностями и из бизнес-джета. Ничего противозаконного в этом нет. Только вот под прицел детективов он попал после предложений к некоторым девушкам в интернете присоединиться к его «конюшне». Видимо, речь шла о занятии проституцией, догадались копы, и прислали Чопперу подсадную утку.

Фото: соцсети

Офицер полиции из Невады под прикрытием связалась с Чоппером и пожелала вступить в «конюшню». Ей озвучили фронт работ — выезд на дом к клиентам и интим-сеансы. Чтобы собрать достаточное количество доказательств, детектив вела переписку и созванивалась с рэпером по поводу «работы». Чоппер рисовал богатые перспективы карьерного роста и хвастался, что «часто путешествует и имеет семь домов по всей стране, в том числе один в Лас-Вегасе».

Когда рэпер дал команду «подчиненной» собрать вещи, приехать в аэропорт и встретить его в Шарлотте (штат Северная Каролина), чтобы присоединиться к «конюшне», сотрудница полиции отказалась. Тогда «шеф» потребовал с нее две тысячи долларов штрафа и «устно заставлял совершить поездку». Этих и других косвенных доказательств хватило для ареста звезды.

Шоу Making The Band, в котором участвовал Чоппер, выходило на канале MTV с 2000 по 2009 год. Каждый эпизод проекта был посвящен созданию музыкальной группы с нуля. Кевин Барнс участвовал во втором сезоне проекта, когда собиралась группа Da Band.