Дмитрий Песков: Свой напряженный рабочий график президент верстает сам

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 26 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля следующую тему...

- ... По самым свежим данным ВЦИОМа, рейтинг доверия Владимиру Путину приблизился к 80 %, это беспрецедентная цифра. Почему это происходит, вы, Дмитрий Сергеевич, уже «Комсомольской правде» не раз объясняли. Поэтому сегодня у меня вопрос другой. Вот сейчас мы все видим, у Владимира Владимировича сверхнапряженный график. То есть, обязанности Верховного Главнокомандующегося, в условиях проведения военной спецоперации – это двойная - тройная нагрузка. Может быть, стоило было бы за счет каких-то вопросов, связанных с внутренней проблематикой, разгрузить президента? Пусть бы рейтинг не 80 %, а 75 был бы. Это все равно нормально. Правильно ли это, что мы президента и в спортивной тематике столь активно задействуем? (К сведению: в этот день у Владимира Путина было сразу несколько мероприятий, связанных с физкультурой и спортом.

- Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга, - пояснил Песков. И вы знаете отношение президента Путина к рейтингу.

Этот рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями – и главы государства, и, конечно же, в ходе специальной военной операции – Верховного Главнокомандующего.

- А кто все-таки конкретно верстает рейтинг (здесь журналист оговорился) – сам президент, Антон Вайно (глава президентской Администрации), Администрация президента, как это вообще происходит?

- Верстает что? Верстает рейтинг – вы сказали? - уточнил Песков. - Я не понял просто вопроса.

- То есть - кто верстает график рабочий президента? - поправился журналист.- Антон Вайно, администрация, сам президент? Вот эту кухню можете - хотя бы в двух словах?

- Разумеется, полную кухню я не могу, тем более в двух словах - рассказать. Но, конечно, это - президент. И президент, и для организации его рабочего процесса у него есть Администрация...

- Понятно. Спасибо большое.