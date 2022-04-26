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В мире26 апреля 2022 11:30

Военный аналитик Скотт Риттер: «Русские на Донбассе замкнут кольцо и всех уничтожат. А Киев и Одессу они брать даже не пытались»

Один из самых авторитетных мировых экспертов оценил действия российской армии во время спецоперации на Украине. Его слова мы приводим без изменений.
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Один из самых авторитетных мировых экспертов оценил действия российской армии во время спецоперации на Украине.

Один из самых авторитетных мировых экспертов оценил действия российской армии во время спецоперации на Украине.

Фото: Александр КОЦ

«Хотите назову самых лучших учеников военной науки на сегодня? Это русские офицеры! А мы к ним как к детям относимся – «это же русские». А они самые образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они все понимают лучше нас. Они не тратили 20 лет на то, чтобы выламывать двери и вырезать семьи в Ираке, или ползать по холмам в Афганистане, чтобы убить пастуха. Этим мы занимались, а русские масштабно мыслят.

Мы мыслим маленькими стрелками. Смотрим видео, как уничтожают русскую колонну или три танка подбиты. Это ад, там люди погибают, и если вы будете смотреть на маленькие стрелки, то решите, что русские разбиты. Но посмотрите на большие стрелки!

Русские удержали 100-тысячную группировку Украины в Киеве. Если им не угрожать, они выдвинутся на подкрепление. Поэтому вы отправляете 40 тысяч солдат из Белоруссии и удерживаете врага на месте. У вас 80 тысяч вражеских сил в Одессе, вы отправляете 30 тысяч солдат из Крыма – их группировка застряла. У вас 100 тысяч врагов на Донбассе, и вам нельзя их отпустить к Киеву. Вы отправляете ополчение Донецка и Луганска на линию фронта. Самая тяжелая ситуация! Но вы вцепились во врага и держите его, не даете двинуться!

Вы ведете сквозную атаку, чтобы пробить коридор до Крыма. И Мариуполь – ключевой город на пути, его пришлось брать. Единственный город, за который русские сражались. Почему? Потому что только он имел значение. Остальные не играли никакой роли.

Вы не возьмете 3-миллионный Киев силой в 40 тысяч. Так не бывает! Вы не возьмете 1,6-миллионный Харьков силой в 50 тысяч. Но вы возьмете Мариуполь. Им пришлось его брать. Этого требовала стратегическая необходимость.

Вся эта фаза была подготовкой поля боя. Русские уничтожили топливные хранилища на Украине. Что такое танк без горючего? Гроб! А грузовик? Еще один гроб. Склады боеприпасов и продовольствия взорваны. Солдат, который хочет есть и пить, будет убит.

Русские перекроили все под себя, чтобы подготовиться к масштабному захвату в клещи, в которые попадут силы украинцев, у которых не будет ни еды, ни воды, ни горючего, ни боеприпасов. Вот какой будет вторая фаза.

Русские отошли от Киева, им больше не нужно удерживать ту группировку, она и так не сможет сдвинуться без горючего. Они застряли! Если они выйдут из города, русская авиация их уничтожит. Никакого подкрепления не будет, враг на Донбассе не может сдвинуться. Они в ловушке.

Русские замкнут кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в плен огромную часть украинской армии. И когда это произойдет, ничего не останется. И русские смогут требовать все, что захотят. Вот почему я говорю, что русские победят. Потому что я вижу ситуацию. Я не тешу себя иллюзиями «вот русские не смогли взять Киев и Одессу». Да они и не пытались!»

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