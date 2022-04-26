Эвелина Бледанс: Продюсер, когда грудь у меня наливалась молоком, говорил «стоп!»

Эвелина Бледанс Фото: Борис КУДРЯВОВ

За последнее время по разным причинам некоторые каналы убрали из своей сетки ряд популярных программ, в том числе выходивших в ежедневном или еженедельном формате.

«КП» обратилась к Эвелине Бледанс, актрисе, певице, телеведущей, которая сделала яркую карьеру на телевидении, с вопросом о том, чего ей не хватает на современном ТВ.

- Вы стали телезвездой вместе с супер-популярным проектом «Маски- шоу» еще в 90-е, сейчас ТВ изменилось, по каким программам вы особое сожаление испытываете?

- Давайте, я не буду жалеть ни о ком? Буду жалеть о себе.

- Давайте.

- Мне очень жаль наше шоу «Человек-невидимка» на канале ТВ-3. Я буквально сейчас переписывалась с продюсерам. Поздравляла их. Длинный был проект. Порядка 150 программ.

- У вас же накануне его запуска сын родился?

- Я в нем начала сниматься, когда сыну Семочке был год. И когда начались съемки, он со мной ездил. И я кормила его грудью, поскольку Семочка просто приезжал со мной на съемочную площадку.

- Продюсеры были недовольны?

- В какой-то момент продюсер, когда у меня грудь наливалась молоком, говорил: «Стоп, Эвелина идет кормить молочком!»

- И гости ждали?

- Ну да. И сколько замечательных гостей у нас было! Некоторые по два раза. И Олечка Орлова, и Лолита, и Лариса Долина были по два раза. С Ларисой Долиной мы недавно вспоминали, как она была в одном из первых пулов. Но потом программа понесла такие потери. Двое наших экспертов умерли. И ситуация непростая возникла. Я по этому проекту скучала, очень...

- По «Маски-шоу» ностальгии нет?

- "Маски- шоу" - это большая, но уже давняя история. Что по ней скучать? Это легенда юмора. Тут скучать уже не по чему. Да, это было, но…

- Зрители о ней вспоминают и сейчас, спустя более 15 лет...

- Вот сейчас я лечу в Челябинск на спектакль, на гастроли. Меня пригласили в шикарный загородный комплекс. И мне представитель принимающей стороны сказал, что свой первый сексуальный опыт получил, увидев меня именно в «Маски-шоу». Причем нечто подобное я слышу довольно регулярно…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я выйду замуж в 63": Эвелина Бледанс - о новом браке, сбежавшей домработнице и романе с сыном Ротару

Украинская помощница Эвелины Бледанс бросила актрису, сбежав в Германию (подробнее)