Антироссийские санкции работают: Великобритания столкнулась с самым большим падением уровня жизни с 1956 года

Kаждый четвертый взрослый британец испытывает трудности с оплатой домашних счетов из-за взлетевших цен на топливо, электроэнергию, а вслед за ними и на продовольствие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, Великобритания, грозившая обрушить российскую экономику с помощью всяческих санкций, сама надорвалась на этой неблагодарной работе и теперь спешно ищет способ помочь своему беднеющему на глазах населению.

Посудите сами: сейчас уже каждый четвертый взрослый британец испытывает трудности с оплатой домашних счетов из-за взлетевших цен на топливо, электроэнергию, а вслед за ними и на продовольствие. А в наиболее неблагополучных районах страны таких людей - почти 60 процентов.

Половина жителей королевства сообщили, что при таких раскладах не смогут сэкономить в нынешнем году, причем очень многие признались, что еще и влезут в немалые долги. Денег не хватает, ведь только за дорожающий бензин водителям придется заплатить на 10 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем год назад.

Есть и другая напасть: наперегонки с ценами растут и налоги, сейчас они достигли самого высокого уровня за последние 80 лет!

Стоящие у власти консерваторы напуганы, что кризис может в конечном итоге стоить им следующих выборов. А тут еще и у премьер-министра Бориса Джонсона проблема за проблемой. Его демонстративные алкогольные вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит в разгар ковидной пандемии аукнулись парламентским расследованием, и рейтинг главы правительства стремительно покатился вниз.

Поэтому Джонсон срочно решил показать нации, как он заботится о ее благосостоянии в нелегкие дни. Премьер приказал своим министрам разработать чрезвычайный план по снижению цен на продукты питания, топливо, одежду и гаджеты. И что интересно: этим курсом правительство собирается следовать по командно-административным рельсам, позабыв о «священных законах рынка», доселе столь почитаемых в Британии. Во-первых, будет предписано бороться с «бездушной спекуляцией». Торговым сетям хотят запретить повышать цены на ряд продуктов и товаров, даже если они будут обходиться для продавцов дороже. Во-вторых, тарифы на нефтепродукты тоже планируется заморозить в надежде, что это поможет хоть немного снизить сегодняшние рекордные счета за электроэнергию.

Одна из самых радикальных мер - разрешить потребителям покупать брендовую одежду и фирменные гаджеты (например, iPhone и Samsung) напрямую в тех странах, где они производятся. Там все это стоит дешевле, чем в Великобритании. Сейчас подобная «серая торговля» в королевстве запрещена законом. И если ее легализовать, то сотни британских ритейловых сетей окажутся перед угрозой разорения.

А ведь этих тягот и забот могло и не быть, если бы Лондон не бросился в безумную атаку на Россию со своими санкциями. В итоге получил ответку, и, по оценке экспертов газеты The Sun, всего за два месяца страна столкнулась с самым большим падением уровня жизни с 1956 года.

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Отмечается, что продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения (подробнее)