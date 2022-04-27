«Ломка по России начинается через месяц»: эмигранты последней волны уже думают о возвращении

Данных о точном количестве россиян, покинувших страну, до их пор нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало военной спецоперации на Украине спровоцировало самую сильную за последние годы волну отъезда россиян из страны. Причины, подтолкнувшие граждан РФ на переезд, разнятся. Кто-то испугался ухудшения экономического положения из-за санкций для себя или бизнеса; другие - изменений в социально-политической жизни страны (в том числе, закрытия границ на выезд или призыва в армию); третьи бежали от неизвестности, ведомые страхом; четвертые, уже давно планировавшие отъезд, наконец-то решились на такой кардинальный шаг. Были, конечно, и те, кто поддался общей истерии. Такие скорее руководствовались принципом «все побежали, и я побежал». Также можно выделить категорию граждан, которые и прежде уезжали на длительное время за пределы России, работая удаленно.

Данных о точном количестве россиян, покинувших страну, до их пор нет. По разным оценкам, за первые пару недель, - когда случился массовый исход, - из России уехали более 200 тысяч человек. К концу второго месяца спецоперации это число могло еще увеличиться.

- Подсчитать количество тех, кто пересек границу, можно. Люди оформляли документы, вылетали через аэропорты. За это ответственна миграционная служба, - отмечает заведующая научной лабораторией «количественные методы исследования» регионального развития Российский экономический университет им. Плеханова Елена Егорова. - А вот, какую цель поездки люди указывали при отъезде: уехали якобы на отдых по туристическим визам или по приглашению родных, - это отдельный вопрос. Более того, есть страны, которые принимают без виз, например, Армения или Казахстан. Думаю, подавляющее большинство вряд ли оформляли документы на постоянное место жительства за границей. Это процесс небыстрый и трудоемкий, а люди уезжали быстро, оставив тут квартиры, родных и незавершенные дела.

ПОРТРЕТ РУССКОГО ЭМИГРАНТА

Журналист и интернет-эксперт Илья Переседов предлагает разделить тех, кто покинул Россию, условно на три группы.

- Первые - те, у кого уже до этого установились тесные, регулярные, рабочие контакты с заграницей. В первую очередь, это айтишники, представители финансового сектора и культуры (музыканты, танцоры). Они или работают на западные страны или обладают смежными контрактами, одним словом, интегрированы в глобальное сообщество. Такие люди не привязаны к одному месту, они чаще арендуют квартиры, а не покупают их, умеют держать финансы на разных зарубежных счетах. Когда возникла угроза, что они будут отключены от глобальной мировой экономики, то они уехали по имеющимся у них каналам и связям. Для них это бывалый опыт, они до этого могли по пять месяцев зимовать в жарких странах, поэтому для них отъезд не стал радикальной сменой образа жизни.

Вторая группа - люди, у которых получалось неплохо зарабатывать в России в последние десятилетия, у них есть финансовая подушка безопасности (часто это зарубежные активы), - недвижимость, вид на жительство или финансовые накопления за рубежом.

- Это финансово защищенные люди, которые не хотели бы отлучать себя от привычного образа жизни. Чиновники, бизнесмены средней руки, которые хотят избежать экономических и политических трудностей для себя, - продолжает Переседов. - Первая и вторая группы уезжают малозаметно, среди них немного тех, кто нарочито громко обозначает свой отъезд. Они не делают из этого реалити-шоу.

Третья группа - это представители эмоциональной миграции и бегства.

- Такими людьми движет морально-этическая мотивация, сознательное неприятие действий и политики России в том виде, как это представлено в либеральных и иностранных СМИ, - пояснил Переседов.

АЙТИ НАДО ВЫЙТИ

Самая массовая категория специалистов, оперативно собравшая чемоданы, - это айтишники. Как заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, сразу после начала спецоперации из России выехали от 50 до 70 тысяч IT-специалистов. В апреле общее их количество может подрасти до 100 тысяч человек.

При этом в Министерстве цифрового развития выступили против введения ограничений на выезд IT-специалистов, предупредив, что это может негативно отразиться на отрасли.

Тем временем, крупные российские работодатели стараются создать для айтишников комфортные условия на родине. Например, «Лаборатория Касперского» планирует выделить около тысячи новых рабочих мест и уже подняла зарплаты сотрудникам на 20%. Также об увеличении зарплат объявили в «Яндекс» и «Авито».

«Лаборатория Касперского» планирует выделить около тысячи новых рабочих мест и уже подняла зарплаты сотрудникам на 20% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»

Переезд в другую страну сопряжен с целой россыпью трудностей.

- Те, кто на волне паники собирался уезжать, столкнулись с разными сюрпризами, - говорит управляющий партнер международной юридической компании «Кассин и Партнеры» Олег Кассин. - Во-первых, за границей их никто не ждет, рабочего места нет. Во-вторых, необходимо решить юридические трудности. Статус беженца для многих не будет доступен, поэтому придется оформлять временное пребывание на территории другого государства. А дальше большой вопрос: дадут ли им вид на жительство. О гражданстве мы даже не говорим, - это длительный процесс. Например, в ОАЭ гражданство иностранцам не предоставляют.

Те россияне, кто надеется, получить политическое убежище за границей, должны быть готовы документально доказать это.

- Если рядовой бариста заявит, что на родине его преследуют по политическим мотивам, должен показать уголовные дела, связанные с этим. А если такого нет, то оснований для предоставления убежища отсутствуют, - поясняет юрист.

ОАЭ гражданство иностранцам не предоставляют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИПОМНИЛИ ВСЁ

Основными направлениями, которые выбирают для себя россияне, - это Турция, Армения, Грузия, ОАЭ, Израиль. По данным турецкой газеты Hürriyet, к 20 марту в Турцию перебрались порядка 14 тысяч россиян. Заметно вырос и спрос на покупку жилья со стороны россиян. В Турции он подскочил на 250% (этому способствует госпрограмма «гражданство в обмен на инвестиции», турецкий паспорт выдадут за покупку недвижимости на сумму $250 тыс.). В ОАЭ и Таиланде - на 60-70%, в Грузии - на 10%.

В середине марта МВД Грузии отчиталось, что в страну въехали более 30 тысяч россиян, а остались более 12 тысяч. Также увеличилось число прибывших жителей Белоруссии - более 15 тысяч человек.

Власти Армении рапортуют, что в страну за последние два месяца приехали от 70 до 100 тысяч человек, часть из которых - туристы.

«Разделить, сколько из них людей, которые переехали или расширили свой бизнес в Армении, а кто просто туристы, не вполне возможно», - подчеркнул министр экономики Ваан Керобян. По его словам, начиная с 24 февраля, в Армении было открыто около 30 тысяч банковских счетов для нерезидентов - большинство клиентов - это россияне.

К 20 марту в Турцию перебрались порядка 14 тысяч россиян Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ДОРОГА В ОДНУ СТОРОНУ?

На 2020 год Россия занимала третье место по оттоку населения из страны - 10,8 млн россиян проживают за рубежом. Такова статистика ООН. Самыми популярными странами для эмиграции у наших соотечественников уже три десятилетия остаются Германия, США, Израиль, Испания и Канада.

Основная проблема русской эмиграции - Россию покидают квалифицированные и высокообразованные специалисты. Еще в прошлом году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин сообщил, что, начиная с 2012 года, количество ученых и специалистов, уехавших за границу, увеличилось в пять раз - с 14 до 70 тысяч человек ежегодно. За последние три года число научных исследователей в России сократилось на 30 тысяч человек.

Готовы ли вернуться в Россию те, кто покинул ее после начала спецоперации?

«Через месяц у всех начнется ломка по Москве и страшно то, что начнется она у всех одновременно», - говорили те, кто уехал еще в начале спецоперации.

«Каждый день есть план на сегодня, понимание на три дня, стратегия на две недели, а дальше пустота», - признавались другие.

Журналист Илья Переседов полагает, что обладатели недвижимости и ВНЖ за рубежом, а также россияне, работающие на международные компании, вряд ли вернутся. Выше вероятность на возвращение у тех, кто поддался эмоциональному бегству из страны.

- Они уезжали с уверенностью, что им нужно переждать неделю-другую, ну месяц, а потом они вернутся. Но если события на Украине затянутся, то этим людям надо будет определиться - оставаться или нет. Юрист Олег Кассин также полагает, что большинство из тех, кто уехал, по прошествию времени вернется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

12 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать над созданием механизма лишения россиян гражданства. Поводом послужила выходка редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая выбежала во время прямого эфира с плакатом против спецоперации на Украине. После этого резонансного случая журналист получила приглашение на работу в немецком издание Die Welt.

«Для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», - написал в своем телеграм-канале Володин.

Действительно, пока законодательство такой возможности властям не дает. По Конституции, гражданин России не может быть лишен российского паспорта. Исключением может быть только личное заявление человека. Что же касается тех, кто получил российское гражданство не по рождению, то их могут «разжаловать из россиян» за экстремистское или террористическое преступление.