Эксперт: «У России большие резервы боеприпасов, а самые мощные виды вооружений даже еще не задействовали»

Перегрузка ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса 'Искандер' из транспортной машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни растут темпы и масштабы специальной военной операции (СВО) России на Украине. О возможных сценариях дальнейшего развития ситуации «КП» поговорила с научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрием Стефановичем.

НЕ НАДО ОТКРЫВАТЬ ЯЩИК ПАНДОРЫ

- Как в целом можно оценить СВО с военной точки зрения?

- Боевые действия сейчас идут очень интенсивно, можно сказать, что это самая масштабная военная операция со времен Второй мировой войны по номенклатуре используемых вооружений и вообще по размаху. При этом, если американцы проводили операции в отношении противников, буквально уничтожая инфраструктуру и города, то тут мы видим, по крайней мере на первом этапе, довольно «ювелирную» работу против военных объектов. С одной стороны, это, конечно, помогает избежать жертв среди мирного населения, а с другой – снижает нашу способность наносить удары по противнику.

- На Западе тем временем постоянно переживают, как бы Россия не применила ядерное оружие...

- Очень сомневаюсь, что на такой шаг наше руководство пойдет. Во-первых, у нас еще остались обширные запасы обычных боеприпасов, мы не задействовали самые мощные типы вооружений. Если говорить прямо, то у российской армии имеется потенциал, чтобы достигнуть любых целей, не прибегая к оружию массового поражения.

При этом все понимают. что любое применение ядерного оружия снимет табу на его разработку и использование другими странами мира. Все государства, имеющие потенциал для создания оружия массового поражения (а таких очень много), бросятся любыми правдами и неправдами закупать материалы и оборудование, чтобы создать собственный «ядерный чемоданчик», а уже состоявшиеся члены «ядерного клуба» наоборот будут воспринимать ситуацию как карт-бланш уже для себя ударить по противнику в случае конфликта. Таким образом мы можем оказаться в ситуации тотального неуправляемого хаоса.

- Да многие уже забыли, что такое ядерное оружие…

- Вот именно, сейчас постепенно уходит поколение, которое жило в постоянном страхе перед глобальной войной. Поэтому регулярно появляются «горячие головы», которые считают, что ядерное оружие это просто обычная бомба, просто «очень мощная». Тем не менее, хоть это и звучит банально, но ядерное оружие по своей непосредственной разрушающей мощи (ударная волна, световое излучение) превосходит все известные виды вооружений, и это я еще не говорю про радиоактивное излучение. Это надо осознавать предельно четко и прекратить призывы открыть этот ящик Пандоры.

«ГРЯЗНЫЙ» АРГУМЕНТ

- Может ли Киев сделать «грязную бомбу», ведь у него под контролем до сих пор остаются АЭС? К тому же не исключено, что на Украине подобное оружие начали готовить заранее?

- Считаю такой сценарий маловероятным, ведь таким образом украинские власти сразу дадут понять, что подозрения России в разработке оружия массового поражения были обоснованы. Сейчас администрации Зеленского надо создавать образ жертвы, а применение даже «грязной бомбы» вызовет множество вопросов. К тому же с военной точки зрения применение этого вида вооружений не принесет какого-либо значимого результата. Разве что посеет панику среди мирного населения на пару дней, не более.

- Могут ли на Украине сознательно совершить провокацию на территории своей страны, чтобы потом обвинить в этом Россию?

- Тоже маловероятно. Нынешние технологии позволяют точно определить реактор, где было произведено то или иное расщепляющее вещество. Так что в случае любого подобного инцидента после расследования можно будет четко определить виновного.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Фото:russiancouncil.ru

НЕ ТАК СТРАШЕН «БАЙРАКТАР», КАК ЕГО МАЛЮЮТ

- Сейчас некоторые говорят о том, что нынешняя СВО это «битва дронов». Насколько эффективным оказалась эта техника?

- Беспилотники, как оказалось, вещь не настолько эффективная, как все стали думать после войны в Нагорном Карабахе. Тогда казалось, что за дронами будущее и можно победить, имея преимущество только в беспилотных летательных аппаратах. Выяснилось, что это не так, и в условиях насыщенной и грамотно организованной системы ПВО те же беспилотники ограничены в своих возможностях, а там, где их использую «наскоком», аппараты быстро сбивают. В результате хваленые турецкие «Байрактары» были практически все поражен средствами противовоздушной обороны, и сейчас дроны в основном используются для наблюдения и корректировки огня артиллерии. То есть каким-то «новым словом» в военном деле они не стали, а превратились в обычное вспомогательное средство.

- Получается боевые действия на Украине не сильно отличаются от конфликтов XX века?

- Ну почему же? Используемые вооружения довольно современны, просто надо понимать, что с середины прошлого века еще не было создано принципиально новых видов оружия, которые бы кардинально отличались от того, что мы видели ранее. Даже те же беспилотники были впервые опробованы еще до Второй мировой войны, просто сейчас мы видим качественный рост и развитие уже имеющихся идей.

Стоит отметить тот факт, что действия Украины в нынешней операции показали продвинутость советской конструкторской мысли, ведь многие образцы вооружений, которыми владеет Киев, были сотворены 40-50 лет назад, и все равно они эффективны даже сейчас.

Однако, возможно, некое ноу-хау все же есть. В начале СВО проскользнула новость о том, что с помощью кибератаки был отключена спутниковая система связи Украины. Российская сторона не призналась в том, было ли это сделано ею, но если это так, то мы имеем дело с первым в истории применением кибероружия непосредственно во время боевых действий, которое при этом принесло еще и довольно ощутимый результат.

Киевская область. Обломки сбитого беспилотника "Байрактар" ВСУ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ В ЗЕМЛЮ

- Как вы оцениваете первое в истории применение гиперзвукового оружия?

- Появление «Кинжала» стало довольно неожиданным для многих наблюдателей. Думаю, что одна из основных задач его применения была демонстрация реальных возможностей для «партнеров», некоторые из которых утверждали, что наш гиперзвук на самом деле не летает, все это «изобретения путинской пропаганды» и тому подобное.

При этом результаты ракетного удара с помощью «Кинжала» впечатляющие: с одного пуска удалось вывести из строя заглубленное хранилище ядерных боеприпасов, которое строилось с расчетом на обеспечение безопасности от мощного огневого воздействия. Таким образом украинцам был дан четкий сигнал, что их защищенные объекты теперь не такие уж и защищенные. А военные других стран смогли осознать, что в случае применения гиперзвукового оружия их командные центры и убежища могут быть уничтожены.

Впрочем, в Киеве поступили весьма грамотно, ограничив поток информации с места удара, поэтому, в отличие от других мест, куда били российские ракеты, фотографий из объекта в Делятино в Ивано-Франковской области вы почти не увидите.

Возможно, в дальнейшем мы еще увидим новые атаки «Кинжалом», например по защищенным пунктам управления. Российские власти предупредили, что готовы наносить удары по этой категории целей, а для таких задач гиперзвуковое оружие походит идеально.

- Насколько сегодня вероятной выглядит большая война в Европе?

- Скажу так: то, что происходит на Украине, является ярким симптомом серьезной болезни в европейском пространстве. Россия давно предлагала пересмотреть подходы к выстраиванию системы обеспечения безопасности в Старом свете, нас постоянно игнорировали. В итоге имеем то, что имеем, при этом накопились проблемы не только здесь, но и во многих других регионах планеты. Сейчас все пошло в разнос. Скажу, возможно, циничную вещь, но в подобной ситуации лучше быть активным участником «разноса старой системы», чем стороной, за которую примут решения и которая в итоге окажется их заложником.

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