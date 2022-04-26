Представитель МИД РФ Мария Захарова: Есть болезни, которые можно вылечить только операцией

Мария Захарова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

«МОЯ БАБУШКА СКАЗАЛА: КОГДА ВОЙНА, ТОГДА - ВСЕ»

- За два месяца до спецоперации на Украине, вы, Мария Владимировна, в интервью мне сказали очень хорошие слова. «Я всегда вспоминаю слова своей бабушки, - говорили вы. – Она прошла годы эвакуации, работала на военном заводе, делая снаряды по ночам. И она всегда говорила – главное это мир. Я возражала – а как же благополучие, здоровье, счастье? Она отвечала – это все можно поправить. А вот когда война, тогда все». «Поэтому за мир будем бороться,» - сказали вы тогда в декабре. Что, Мария Владимировна, вдруг случилось за эти два месяца?

- Это и есть борьба за мир. Война шла в Донбассе восемь лет. И меня поражает, что многие на Западе, либеральное крыло нашего общества утверждают - мол, они не знали, не следили, что там было в Донбассе. Они не в курсе. А ведь именно эти люди призывали не смотреть телевизор, издевались, плевались и смеялись. А там - в телевизоре - все восемь лет рассказывали про расстрелы, про массовые захоронения, про то, как людей закапывали живьем в ямах. За 2014-15 годы Россия приняла миллион беженцев. Но это показное безразличие — они, либералы, утверждали, что это пропаганда, что все не так. Но это же подлость великая – делать вид, что ты не понимаешь, что происходит на границах твоей страны. Я не могу понять, как можно оставаться безразличным к судьбе, к боли, к трагедии. Шла война все восемь лет...

- Но в новогоднем интервью вы сказали, что «2021-й мы прожили мирно».

- Я имела в виду следующее - слава Богу, что провокации, в первую очередь, в акватории Черного моря, не привели к прямому столкновению. Летом британский эсминец шел на прорыв нашей границы! Его остановил только предупредительный выстрел. Только за 2021 год девять крупномасштабных военных учений НАТО на территории Украины. И страшная вишенка на торте - намерение киевского режима обладать ядерным оружием. Кроме того, я снова хочу спросить — как можно не заметить миллион беженцев?!

- У нас со всего СНГ беженцы - из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Но российские войска не вторгаются в эти страны.

- Я, наверное, что-то пропустила? Не помню, чтобы за пару месяцев к нам из какой-то страны пришло миллион двести тысяч беженцев. Я очень хорошо помню, как распадался Советский Союз. Помню события в Таджикистане, Грузии, Абхазии и так далее. Но никогда не было, чтобы миллион с лишним человек просто с сумкой, даже без чемодана, приезжали к нам.

- Теперь и украинцы бегут. В Украине гуманитарная катастрофа.

- Почему только на Украине? В Европе! Да, наверное, в мире в целом. Я сотни раз повторяла - это позор Европы, когда на территории суверенного государства Украина творится такое восемь лет. Европа абсолютно не увязывала свое сотрудничество и выделяемые деньги с выполнением обязательств, которые взял на себя Киев. Но не выполнял.

Мария Захарова: " Я сотни раз повторяла - это позор Европы, когда на территории суверенного государства Украина творится такое восемь лет". Фото: Иван МАКЕЕВ

МОЖНО ЛИ ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ?

- О сегодняшнем дне можно поговорить?

- Конечно.

- Люди гибнут. Ежедневно. Мирные люди. Что с переговорами? И можно ли просто прекратить стрелять?

- Спасать Вселенную намного проще, чем разбираться с конкретной ситуацией. Пример – «Азовсталь». Представители Киева говорят - надо освободить людей, гуманитарная катастрофа, трагедия... Минобороны России уже много недель говорит: пожалуйста, мирные граждане, люди у которых нет намерений продолжать боевые действия, могут покинуть территории «Азовстали». Не просто каждый день, а каждый день по нескольку раз! В эфире - данные о путях эвакуации. Тут же идут заявления от Киева - гуманитарных коридоров не предоставлено, не те коридоры. Если они искренно желают спасти людей - они должны начать эвакуацию давным-давно. Но киевский режим использует людей, как живой щит.

- Руководители многих государств звонили в Москву с просьбой о прекращении огня. На каких условиях Россия готова это сделать?

- Мне кажется, вопрос не совсем ко мне.

- Возможно, но вы – дипломат. А дипломаты склонны решать дела мирным путем…

- Безусловно, так мы и делали до того момента, пока на все наши усилия по истребованию гарантий безопасности для нашей страны остались без должного ответа. За пару дней до 24 февраля Лавров должен был встречаться с коллегой из США Блинкеном, но американцы отказались. Как только киевский режим попросил о переговорах, Россия откликнулась. Но со стороны Киева началось маневрирование - то доехать не могут, то место не то, то здание не подходит. А потом - новые фокусы...

- Возможен ли компромисс?

- Любые переговоры – это, безусловно, достижение точек соприкосновения. Но комментировать их не считаю возможным - это то, что на столе у переговорщиков. Только они знают состояние дел на сегодняшний момент.

Мария Захарова: "Сколько было усилий Москвы, чтобы дать Украине шанс на будущее в тех границах, в которых она была. Но мировое сообщество проигнорировало реальность и спровоцировало затяжную, открытую фазу противостояния". Фото: Иван МАКЕЕВ

МЫ ЖЕ ВИДЕЛИ, ЧТО СДЕЛАЛИ С БУЧЕЙ

- На Пасху произошла печальная история – при бомбардировке Одессы погибли мирные люди. Это возможно прекратить?

- Ну, мы же видели, что сделали с Бучей? Это разве не показатель их идеологии? Не спасения жизней или приветствование освобождения территорий, а использование любого гуманитарного жеста в качестве плацдарма для самых страшных провокаций.

- Вы все время говорите о провокациях, а я думаю — как спасти жизнь как можно большему количеству людей!

- Ваш вопрос вчера был задан итальянским журналистом. Я ответила – а зачем ваши страны поставляют на Украину вооружение всех видов? Зачем дают миллионы долларов и евро на поддержание экстремизма? Ведь это же нескончаемый поток! Вы упомянули Одессу. Извините, но удар был по чему нанесен Вооруженными силами России? Это что – ночной клуб, дискотека? Это склады вооружений, которые идут от стран НАТО. И из этого оружия должны были убивать наших людей.

- Почему ракета попала в жилой дом?

- Вы меня хорошо слышите? Вы понимаете, что речь идет о боевых действиях? Что в пекло боевых действий поставляется вооружение всех видов? И на это Западу не жалко никаких средств. Если бы они считали, что жизни людей на первом месте, они бы делали все, чтобы остановить кровопролитие. И не поставляли бы вооружение. Они делают все наоборот. Поставляют оружие и тратят на это огромные деньги, несмотря на собственные кризисы. И второе – Запад ничего не говорит о переговорах, побуждая Киев к миру. Или, может быть, я ошибаюсь? Приведите мне пример заявления Блинкена, Нуланд, Псаки, Нэнси Пелоси, которые бы призывали Киев к переговорам. Может быть, Брюссель? Может быть, Боррель? Нет! Что заявил Боррель? Что ситуация должна разрешиться на поле боя. Это говорит глава дипломатии Евросоюза!

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине «должен быть выигран на поле боя». Фото: REUTERS

УКРАИНА МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ?

- В российском интернете дискуссия — стоит ли Украине существовать вообще?

- У них только сейчас возникла такая мысль?! Только сейчас?! Удивительно, глаза открылись. Мы все это время говорили, что если киевский режим хочет видеть Украину целостной, надо выполнить Минские договоренности. Невыполнение приведет к обратному. Шанс (сохранить целостность) был у Киевского режима. Сейчас его нет.

- Украина как государство может исчезнуть?

- Это вопрос к этнографам. Сколько было усилий Москвы, чтобы дать Украине шанс на будущее в тех границах, в которых она была. Но мировое сообщество проигнорировало реальность и спровоцировало затяжную, открытую фазу противостояния.

- На русских заграницей идет давление….

- Давление? Это не давление. Это травля! Настоящая. И шантаж.

- Как Россия готова их защищать?

- Напомню, что Следственный комитет ведет работу по всем фактам противоправных действий в отношении граждан России. Кроме того, наши посольства оказывают помощь соотечественникам. Но из-за массовой высылки российских дипломатов, многие посольства обескровлены. По 45, по 30, по 50 человек высылают. Это те самые сотрудники, которые помогают оформлять документы.

- Какие жалобы идут сейчас от наших соотечественников?

- Если на Украине изолентой привязывают к столбам раздетых догола людей, то на территории стран ЕС то же самое происходит психологически. Я много слышала о фактах травли детей в школах, исключении студентов из вузов.

Мария Захарова и ведущий Радио "КП" Владимир Ворсобин во время прямого эфира. Фото: Иван МАКЕЕВ

СМОГУТ ЛИ ПОМИРИТЬСЯ РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ

- Какое отношение русских с украинцами вы прогнозируете в ближайшие десятилетия?

- Не сочтите это за дипломатический уход от ответа, но говоря о будущем, надо знать прошлое. Непонимание истории и привело к трагедии. Куда проще снести памятники, переписать таблички, и сделать вид, что истории не было. Но придется выносить из нее уроки и строить будущее. По-другому не получится.

- Дипломатический уход от ответа.

- Это не уход, потому что не бывает чудес. Без нашей работы ничего само по себе не будет происходить. Я хорошо помню, как в 2014-м году, уже после референдума в Крыму и воссоединения с Россией, после многих раундов переговоров, руководитель американской делегации господин Керри говорит такую фразу Сергею Лаврову. Говорит, ты знаешь, Сергей, теперь я начал понимать историю Украины чуть лучше. Вспомним Экзюпери - приручаете, так несите ответственность. Если вы вовлекали Украину в светлое будущее, которое вы видели за украинский народ, так вы должны были хотя бы озаботится знанием его прошлого. Или может, они очень хорошо знали это прошлое и сознательно выстраивали политику, которая оказалась разрушительной?! Тогда это уже за гранью!

- А можно ли вершить добро насилием? Можно ли идти к чему-то хорошему с помощью зла?

- Слово «операция» тут к месту. Есть виды болезни, которые можно лечить только операционным методом. Это понятный ответ?

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