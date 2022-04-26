Алиса Фрейндлих высказалась об отвернувшейся от России Анне Нетребко

Анна Нетребко.

Алиса Фрейндлих несмотря на свой солидный возраст по-прежнему выходит на сцену в театре, в котором она служит уже почти 40 лет, снимается в кино и следит за актуальными новостями. Легенда советского кино на днях дала интервью, в котором высказалась об Анне Нетребко. Певица некоторое время назад угодила в скандал, сделав громкое заявление в адрес России. После этих высказываний артистку стали критиковать возмущенные россияне. Получается, ради сытой жизни в Австрии знаменитость буквально отвернулась от Родины.

Алиса Фрейндлих не раз признавалась, что любит путешествовать. Она каждый год наслаждалась отпуском за границей. Сейчас звезда скучает по Италии. "У меня там есть друзья. Мы часто отдыхали в Позитано. Наверное, рванула бы туда", - поделилась 87-летняя актриса в беседе с Татьяной Толстой в YouTube-шоу "Белый шум".

На вопрос, смогла бы она эмигрировать из России, Алиса Бруновна ответила: "Боже сохрани! Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы я могла найти свое пространство? Нигде! Слово - мой инструмент".

Актриса также порассуждала о том, что универсальный язык, который понимают во всем мире, - музыка. В этой связи она решила высказаться по поводу Анны Нетребко. Артистка некоторое время назад открестилась от России, заявив, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ" и давно является налоговым резидентом Австрии.

"Ее и там шпыняют, и здесь... Всякая мышь пищит на Нетребко, которой сколько петь-то осталось, по сути?" - задалась вопросом Толстая.

На что Фрейндлих заметила: "А что этой мыши остается, как не пищать? Она же не сможет петь как Нетребко".

Отметим, на днях Нетребко выступила на европейской сцене. Западные партеры, ранее заявившие об отмене гастролей оперной примы, внезапно сменили гнев на милость после публичного покаяния вокалистки. Ей позволили выступить в оперном театре Монте-Карло. Правда, российская дива теперь находится на скамейке запасных. Нетребко всего на четыре дня заменит заболевшую итальянскую исполнительницу Марию Агресту. В одном из роликов Анна опустилась на колени перед многочисленной публикой, как того требовала роль.

Напомним, в марте La Scala неожиданно отстранил Анну Нетребко от участия в спектаклях. Звезду исключили и из немецкого лейбла Centre Stage Artist Management. Выступления артистки отменила Metropolitan Opera. В театре заявили, что россиянки не будет в постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера.

Через месяц Анна сделала заявление с осуждением действий России. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. Тогда возмущенные россияне отмечали, что проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для певицы оказались важнее, чем судьба Родины.