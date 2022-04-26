Парадоксы статистики: Почему самая большая налоговая нагрузка в России - на образование, культуру и спорт

Эксперты докопались до истоков налоговой аномалии Фото: Shutterstock

Ученье - свет, да налогов - тьма. Оказывается, самое тяжкое налоговое бремя из всех российских отраслей несет сфера образования. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, налоговая нагрузка на эту сферу - аж 61,4%. Несколько примиряет с действительностью то, что на втором месте по налоговой нагрузке находится добывающая промышленность (40,7%). Нефть и золотишко все же не добытчики придумали, а землица дала, так что высокие налоги тут, вроде бы, справедливы. Немало сборов платят и культура со спортом: 25,5%. А самая низкая налоговая нагрузка - на торговлю.

Но давайте разберемся, откуда такие повергающие в шок цифры. Под налоговой нагрузкой понимается отношение суммы налогов и сборов к обороту, - поясняют авторы отчета. Проще говоря, берутся все выплаченные налоги и делятся на стоимость всех реализованных товаров и услуг. Такую же формулу использует и ФНС. Этот усредненный показатель по отраслям служит, кстати, ориентиром для налоговых инспекторов. Если у какого-то предприятия отношение выплаченных налогов и сборов к выручке ниже, чем в среднем по отрасли, «тогда мы идем к вам», решают инспекторы.

Еще один нюанс. Мы со школы еще знаем, что чем меньше знаменатель, тем больше частное. И наоборот. Чем больше товаров и услуг производит отрасль, тем спокойнее выглядит налоговый показатель. Например, оптовая и розничная торговля — на первом месте по совокупной выручке, это знаменатель. Из-за огромного знаменателя общий результат самый низкий по народному хозяйству. Хотя на круг налогов торговля платит немало — на третьем месте, 10,6% всех налоговых поступлений.

Почему же именно в образовании такая высокая налоговая нагрузка? Это что же, студенты платных отделений своими деньгами погашают налоги?

- Образовательная сфера является преимущественно бюджетной. Поэтому выручка образовательных учреждений оказывается низкой относительно других отраслей, - пояснили «Комсомолке» в аналитической службе FinExpertiza. - Поэтому размер выплаченных налогов относительно выручки образовательных учреждений оказывается выше, чем в других секторах. Большая часть денег в образовании являются бюджетными - то есть государство через налоги возвращает в казну бюджетные деньги.

Отсюда и цифра в 61,4%. Делим сумму налогов на невысокую выручку - и цифра получается большая.

Похожая ситуация и в сфере культуры, спорта и развлечений. Зарабатывают они мало, потому и доля налога оказывается высокой.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

- Кроме того, у вузов высокая составляющая от налогов на недвижимость. - рассказала kp.ru руководитель департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета Любовь Гончаренко. - Все мы помним историю с Тимирязевской сельхозакадемией, у которой оказались непосильные налоги за землю, которую занимают опытные поля и лаборатории. Но справедливости ради надо сказать, что образование много получает из бюджета. То есть мы сначала платим, потом бюджет нам возвращает.

А низкий налоговый показатель в торговле объясняется еще и тем, что помещения часто находятся не в собственности, а арендуются — поэтому организации не платят налога на имущество и земельного налога. Да и зарплаты в этой сфере невысоки — поэтому относительно невелики и социальные выплаты на каждого работника (28% от зарплаты, которые платит работодатель).

Низкий налоговый показатель и в гостиничном бизнесе.

- Это объясняется в том числе и тем, что в этой сфере очень много работающих на аутсерсинге, - говорит Гончаренко. - Это привлеченные сотрудники, социальные выплаты на них не идут в налоговый зачет организации. А в сфере образования все сотрудники свои и все выплаты учитываются.

По итогам 2021 г. средняя налоговая нагрузка на российский бизнес составила 10,55% от совокупной выручки, годом ранее была 9,98%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Налоговая нагрузка на разные отрасли в 2021 году

Сфера / Показатель в процентах

Образование 61,4

Добыча полезных ископаемых 40,7

Культура, спорт, развлечения 25,5

Операции с недвижимостью 22,2

Информация и связь 15

Деятельность профессиональная, научная 13,3

Строительство 10,7

В среднем по всем отраслям 10,5

Здравоохранение 9,7

Водоснабжение, сбор отходов 9,3

Гостиницы и общепит 9,2

Обрабатывающие производства 7,5

Обеспечение электроэнергией, паром и газом 7

Транспортировка и хранение 6,2

Сельское хозяйство 4,7

Торговля оптовая и розничная 2,8

Источник: FinExpertiza