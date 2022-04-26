Мишустин пообещал сдержать рост цен на проезд в общественном транспорте

Власти ограничат возможность произвольно закрывать транспортные маршруты. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство ограничит для перевозчиков возможность произвольно менять или закрывать маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Как пояснил Мишустин, сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки. При этом далеко не все перевозчики делают это вынужденно - из-за уменьшения пассажиропотока.

- Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, ведь перегруженные автобусы приносят им больше прибыли, - сказал Мишустин. - Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками.

Премьер поручил губернаторам строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта.

- Если они ухудшаются, надо допускать на линии других предпринимателей, чтобы появились новые маршруты, больше граждан могли начать свой бизнес, а конкуренция за пассажиров нарастала, - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что эта мера направлена в том числе на сдерживание роста стоимости проезда в общественном транспорте.

- Это позволит добираться до места назначения быстрее, комфортнее и за ту плату, которая будет обоснована реальными издержками перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом мест на маршрутах, - сказал Мишустин.