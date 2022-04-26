Егор Крид проиграл суд на 1 миллион рублей

Рэперу придется вернуть аванс за отмененный концерт в Крыму Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последствия коронавируса, когда концерты отменялись один за другим, наши артисты разгребают до сих пор. Так, Григорий Лепс судится с Кремлевским дворцом, который пытается взыскать 2 млн рублей за сорванный концерт, рэпер Элджей безуспешно требует 9 млн за сорванные гастроли... А теперь отвечать в суде пришлось и Егору Криду. Дело рассматривали полгода, и на днях Арбитражный суд Москвы наконец вынес решение, которое оказалось не в пользу певца.

Прошлым летом Крид должен был выступать в ялтинском ресторане "Чайка на пляже". Концерт назначили на июль, но из-за ковидных ограничений шоу пришлось отменить. Вот только полученный аванс - 1 млн 134 тысячи рублей - рэпер возвращать не стал.

- Как только вышел соответствующий указ главы республики, мы сразу предупредили менеджеров певца об отмене мероприятия, - рассказывали в прошлом году крымские организаторы. - Хотели уладить вопрос по-дружески, но не получилось. Деньги Егор Крид возвращать не захотел. Решили обращаться в суд. Но певец подал иск на аналогичную сумму.

Пока шли разбирательства, Крид успел уехать в Дубай, да и крымские ответчики не горели желанием ехать судиться в Москву. В судебную канцелярию прилетело несколько писем с просьбой провести заседание путем видеоконференц-связи, что затянуло процесс. Но в итоге пришлось всем участникам лично явиться в зал заседаний.

22 апреля суд вынес решение: теперь Крид должен вернуть организаторам неотработанный аванс, а точнее, "неосновательное обогащение" на сумму 1 млн 134 тысячи рублей плюс проценты за пользование чужими деньгами - еще 14 тысяч.

- Решение еще не вступило в силу. Есть разные варианты. Мы не исключаем, что будем подавать апелляцию, - кратко пояснил kp.ru менеджер Егора Крида.