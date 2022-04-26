Военный эксперт Владислав Шурыгин: ситуация в мире может дойти до ядерного удара России по Америке к июню

Запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования комплекса "Тополь-М". Фото: ТАСС

ПОЛЬША ПЕРЕЖЖЕТ В СВОИХ СТАРЫХ ТАНКАХ ВСЕХ УРАИНСКИХ ТАНКИСТОВ

Сергей Мардан:

- Звучат мнения, что призрак ядерной войны наполняется, если не плотью, то материей. Это вероятно?

Владислав Шурыгин:

- Будущее – это всегда набор вероятностей. Есть вероятность, что эскалация конфликта на Украине будет нарастать из-за неконтролируемого вмешательства в него США. Если будут сняты вообще все ограничения, и НАТО начнет поставлять Украине такие вооружения, которые могут создать проблемы жизни уже в самой России, мы окажемся в ситуации, когда США фактически будут вести против нас неограниченную войну.

И я осознанно понимаю, что при таком вмешательстве, мы вполне можем выложить аргумент повышения боеготовности наших ядерных сил. То есть официально предупредить НАТО: если не прекратите, мы готовы использовать ядерное оружие.

Мардан:

- По времени, когда может дойти до такой эскалации? Судя по последним американским заявлениям, тяжелая техника НАТО начнет поступать Украине в конце мая – в начале июня.

Шурыгин:

- То, что сейчас будет поступать, для нас вполне ожидаемо. Это еще советские остатки, причем не модернизированные. Когда я смотрю на Т-72, которые поставляет Польша, я понимаю, что она просто собирается пережечь в этих железках громадное количество украинских танкистов. Это танки еще без активной брони, без систем защиты, предупреждения. Это машины времен второй мировой войны!

Такой танк берет даже обычный гранатомет РПГ-7. Это не проблема.

Поступление на Украину новых гаубиц, уже серьезных и мощных орудий, которые собираются отправлять США и Канада, это неприятно. Но тоже не окажет серьезного воздействия на ход войны. А вот появление у Киева дальнобойного высокоточного ракетного оружия, передача крылатых ракет дальностью 500-700 километров, которыми они могут уже доставать российские города, плюс появление на Украине ПВО дальнего радиуса действия, это уже для нас порог.

США могут выйти на принятие таких решений к июню.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ США - УСТРОИТЬ РОСИИ 1991 ГОД ИЛИ 1917-Й

Мардан:

- Почему первый месяц США и весь Запад открещивались от предоставления Украине тяжелых вооружений? Действовало предупреждение России: не лезьте, иначе мы по вам жахнем? А потом американцы поняли, что русские не жахнут?

Шурыгин:

- Они пытались оценить стойкость украинской армии. Пытались понять, начнет ли Украина сыпаться как новогодняя елка, которую толкнули, или выдержит русский удар. Очевидно, что Украина, понеся ощутимые потери, смогла выстоять. И начала просто втягиваться в эту войну.

Мне не нравится термин «спецоперация». Потому что это было в первые недели, когда мы пытались очень ограниченными силами провести операцию по принуждению к миру. Но очень скоро стало понятно, что нам навязывается жесткая война, что мы в этой войне смогли всего лишь опередить противника, не дать ему захватить инициативу. Очевидно, что украинцы готовились к этой войне. И в ближайшие пару недель они бы ее в любом случае начали.

А американцы, увидев, что Россия пока сосредоточила свои основные усилия на Донбассе, решила успеть нафаршировать оружием остальную Украину так, чтоб она могла воевать бесконечно долго.

Основной целью войны для себя американцы видят в истощении России. На спасение Украины им плевать. На то, что будет с украинскими городами, тоже плевать. На гибель украинцев — с высокой башни плевать. Важно этой войной измотать Россию так, чтобы спровоцировать в ней самой внутренние изменения. У них надежда, что это будет переворот, как в 1991 году. Или даже как в 1917-м. Это их главный сценарий. И над ним они азартно работают. Но, прыгая за этой призрачной мечтой, они «берега попутали». Кто-то уже предложил: а давайте представим, что все происходит не на Украине, а в Мексике...

БУДУТ ЛИ РАКЕТЫ НА КУБЕ И В ВЕНЕСУЭЛЕ?

Мардан:

- У тебя нет ощущения, что мир перестал бояться ядерного оружия?0

Шурыгин:

- У нас народ привык воспринимать ядерное оружие как нечто существующее, но отсутствующее. Как присутствие Бога. Все знают, что он есть, но никто его не видел. И его все боятся. Но вроде как и бояться нечего.

Военный эксперт Владислав Шурыгин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мало кто знает, что есть даже такое понятие как демонстрационный ядерный взрыв, который нужен, чтобы обозначить нашу готовность к применению. В этом случае производится заатмосферный подрыв ядерного заряда.

Мардан:

- Запустили ракету, она где-то высоко взорвалась?

Шурыгин:

- Но эта ракета взорвалась рядом с теми, кому намек предназначается.

Есть и другие варианты.

Например, мы начинаем развертывание ядерной базы на Кубе или в той же Венесуэле, что для американцев чувствительно, как удар в промежность.

Или мы делаем заявление, что начинаем патрулирование наших лодок у границ США, что сокращает время пуска ракет до минимума.

Каждый из этих ответов - шаг навстречу большой конфронтации. Но ситуация, при которой сейчас они могут спокойно, как в игре с боксером-аватаром, где аватар – Украина, а они им управляют, и могут как хотят наносить по нам удары, а сами оставаться в тихой Америке, такая ситуация недопустима. Именно вот эта безнаказанность порождает еще большую наглость США.

ИДЕЯ ФИКС — ДЕМОНТИРОВАТЬ РОССИЮ

Мардан:

- США уже сталкивались с русскими военными во Вьетнаме и Корее. Там американцам здорово наваляли. И они боялись. Но на Украине, впечатление, страх потеряли.

Шурыгин:

- Нынешняя политическая элита США реально не пугана. Во время Вьетнамской и Корейской войн миром управляли элиты, которые помнили, что такое Вторая мировая война. Видели, что такое ядерное оружие – Хиросима и Нагасаки. Это были люди, которые понимали, что во всем надо знать меру.

Нынешняя элита США выросла в 90-е, когда Америка триумфально демонтировала СССР. И у них полное ощущение своего превосходства и неуязвимости.

Россия очень робко сначала подтявкивала, что было, то было. А потом вдруг — Крым! Когда Россия показала, что она готова добиваться своих интересов. И это был спусковой механизм, когда сразу возник громадный запрос на то, чтобы Россию образцово-показательно покарать, чтобы весь мир увидел, что бывает с теми, кто не с США… И после этого Россию демонтировать. В назидание всем.

Сегодня все это продолжается в американских головах. Они всерьез верят, что такие сильные и у них все получится. И в погоне за этой идеей уже не пытаются соблюдать приличия…

Мардан:

- Технику безопасности, я бы сказал.

Шурыгин:

– Точно.

США ГОТОВЫ УЙТИ С УКРАИНЫ ЕЩЕ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ИЗ АФГАНИСТАНА. ОНИ ЕЕ ИЗНАЧАЛЬНО СПИСАЛИ. НО ПОКА ИХ ПЛАН РАБОТАЕТ

Мардан:

- Для России ставки в конфликте на Украине беспредельно высокие. А для американцев? Ну, вот они ушли из Афганистана, не очень хорошо ушли. Они могут так же и с Украины уйти. Или нет? Или будут играть на повышение и дальше?

Шурыгин:

- Вопрос дискуссионный. Если не будет решена главная задача – военное и экономическое истощение России, то Америка свой план не выполнит. Его можно спокойно списать без каких-то моральных потерь. Это не Афганистан. Можно сказать, что мы помогали-помогали, но не случилось. Американцы в очень выигрышной ситуации - они держатся на Украине за ресурс, который сами же изначально списали.

А мы два месяца воюем с этим ресурсом. Этот ресурс был созданы еще СССР для большой войны с Западом. Представляете? Против нас отправляют танки, выпущенные на наших же заводах и расставленные по западу Советского Союза и бывшим соцстранам Восточной Европы. Эта махина должна была за два дня дойти до Ла-Манша. А теперь ее развернули на Восток — против нас. И всю артиллерию, снаряды. Все то, что мы же сами создали. Это какой-то сюр, когда НАТО утилизирует против нас на Украине все то, что мы сами когда-то наготовили против Запада.

Можно только удивляться, как Америке удалось продавить этот план. Столкнуть славян между собой.

Более того, если сюда влезет еще и Польша, это будет идеальная война для англосаксонского мира, когда все основные славянские силы друг с другом сойдутся в смертельном клинче. Это комбинация, разыгранная США, будет еще не одно столетие изучаться в школах.