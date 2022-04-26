Почему российские спортсмены не изгои, а герои

Сенатор РФ от ХМАО – Югры, член оргкомитета международных игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Эдуард Исаков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня прошел организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) Круглый стол на тему «Трансформация консолидации от спортивного единства к гражданскому».

Российская сборная по итогам Зимних Олимпийских игр в Пекине завоевала 32 награды — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. И побила свой рекорд 2014-года по числу медалей.

Наши олимпийцы, служащие примером для миллионов людей и в стране и в миру, сейчас для нас — особенные герои. Они выдержали колоссальное давление. Оно шло и от западных политиков, и от спортивных функционеров. А попытки «отмены» достижений России в спорте стали предвестием других «отмен» по отношению к стране в целом. На Круглом столе обсудили такие вопросы:

- Спорт во внутренней политике России: фактор консолидации?

- Почему чувство гордости за страну усиливается и какую роль в этом играет спорт?

- Что значит быть болельщиком сегодня?

В обсуждении участвовали сенатор РФ от ХМАО – Югры, член оргкомитета международных игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» Эдуард Исаков, российский гроссмейстер Сергей Карякин, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, директор «Государственного музея спорта» Елена Истягина-Елисеева и политолог Анна Федорова.

Вела Круглый стол директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

ПРОТИВ НАС ИДЕТ ВОЙНА

Сергей Карякин назвал то, что творят международные спортивные организации в отношении наших атлетов, войной:

- Давайте признаем: против российских спортсменов давно идет война. Одно то, что ты россиянин, достаточно для того, чтобы тебя отстранили от участия в международных соревнованиях. Конечно, я размышлял о том, что тут можно сделать. Считаю, надо концентрироваться на проведении соревнований внутри России и в дружественных странах. И когда мы почувствуем себя более независимо, нам всем психологически будет легче. И на их попытки всеми-правдами и неправдами нам помешать не будем обращать столько внимания. Наши люди тренируются годами, и у них обязательно должны быть альтернативы соревновательные. Надо создавать спортивные ассоциации со странами БРИКС, с другими дружественными странами. И нужна поддержка от российских спонсоров и государства. Мне очень приятно видеть победителей Олимпиады, которых сегодня чествует президент страны.

Кроме того, нам не стоит признавать результаты тех соревнований от которых отстраняются наши спортсменов. Сейчас от шахматных олимпиад российские сборные отстранены. Ну и зачем их результаты признавать? Давайте фокусироваться на турнирах, где играют российские спортсмены. Кого они обманывают за рубежом, когда проводят соревнования без россиян - это же отменяет спортивные принципы!

НАШ БОЛЕЛЬЩИК УВИДИТ СИЛЬНЕЙШИХ

Евгений Рылов считает, что российский болельщик имеет право видеть сильнейших спортсменов страны на «домашних стартах»:

- У пловцов ввели отстранение на два года. Но при том у нас добавляются старты, например, на Кубок содружества. В августе туда пригласили спортсменов из всех дружественных стран. Да. чемпионат мира для нас отменился как и чемпионат Европы. Но болельщики довольны тем, что остались российские соревнования. Сильнейшие ребята на своих дистанциях в своих видах введут за призы. Наш аргумент против санкций— наше время на секундомере. Конечно, будут ли рекордные секунды засчитываться на международном уровне — я пока не знаю. Но уже видно, что многие поменяли свою программу для того, чтобы хорошо выступить на Кубке содружества. Люди будут адаптироваться к ситуации. У нас попроще, чем в шахматах , наверное, когда на 8 дорожек выходят все сильнейшие - и соревнуются в хорошей конкуренции. По поводу же отстранения мы к концу года посмотрим на ситуацию и на то, что делать дальше. Как минимум на то, будут ли установленные на национальных чемпионатах установленные рекорды Европы и мира официально засчитывались .

ЧТО ДУМАЕТ НАРОД О СПОРТСМЕНАХ

Михаил Мамонов рассказал о том, что думает российское общество по поводу изгнания наших спортсменов из мирового спорта:

- Первый вывод: высокая степень резонансности. 88% сограждан информированы о фактах отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнований. Причем они резонансны и для тех, кто живет в сети, и кто живет в ТВ. Также 9 из 10 опрошенных считают, что отстранение недопустимо — и лишь 7% считают такое допустимым.

О принципе «спорт вне политики». 90% полагают, что не соблюдается этот принцип — и только 5% думают, что он соблюдается.

Отстранение наших спортсменов не считают справедливым 90%, только 5% считают это справедливым

Аспект отказа наших атлетов от участия в международных турнирах. Люди понимают что спортсмены очень долго готовятся к важнейшим стартам и ситуация тяжелая психологически. При этом 63% поддержали позицию тех кто отказался от участия в международных соревнованиях. 17% затруднились с ответом и 20% считают отказ скорее неправильным.

Спорт - одна из самых чувствительных сфер. Мы традиционно имели основания для гордости. А тут еще и базовые принципы спорта вдруг отменили. Спорт очень человечен. Там много драм. Когда возникает несправедливость - она воспринимается болезненно.

ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ

Елена Истягина-Елисеева рассуждала о том почему, несмотря на попытки нас разделить, россияне сильнее сплачивались.

- Вообще-то спорт всегда был инструментом политики. Даже барон де Кубертен, записавший этот принцип в хартию — он в 1936-м ездил в Берлин и восхищался достижениями рейха и Гитлера. А в 20-е годы писал, что спорт может держать в узде колонизированные народы. Спорт - сложное социо-культурное явление. Сложнее, чем просто физическая деятельность. Спортсмен высокой квалификации - герой, который мотивирует нас на служение и позволяет гордиться страной. Когда последние лет 20 в рекламных постерах и роликах не было наших спортсменов, а кумирами были только иностранные звезды, это было дико. И наших чемпионов не узнавали в лицо. В нашей культуре происходила замена образа героя. А сейчас уже в мире пытаются отменить русских героев. Русские не нужны Западу на пьедесталах, они не должны становиться кумирами детей. К этому все шло. Лишение флага, гимна, скандалы с допингом. И не было уже никаких спортсменов-героев России — простое некие атлеты участвующие в неких стартах. На этом фоне мы сплачиваемся, потому что настоящие герои — это наш настоящий идеал, И это все еще глубоко в нас. В нашей стране с 1920 по 1950-е годы наши спортсмены фактически в международных соревнованиях не участвовали. Но ничего такого радикального для наших детей не произошло. Были и тогда великие чемпионы, вроде 9-кратного чемпиона по боксу Николая Королева, Было много спортсменов на которых равнялись дети. Сейчас сложный исторический момент который мы сами должны разрешить, когда российские спортсмены вытесняют героев из других стран. Почему везде в мире на выступление наших синхронисток ломились, чтобы посмотреть на уникальные достижения, а у нас на чемпионате России в Чехове полупустые трибуны? Это пренебрежение идеалами, нравственной составляющей спорта. Спросите сегодня обычного школьника — какого спортсмена он знает? Что он ответит?

ПАРАЛИМПИЙЦЫ - ГЕРОИ

Эдуард Исаков об уроках отстранения паралимпийцев:

- 2 марта наша паралимпийская сборная была допущена к стартам в Пекине. А 3 марта это решение отменили - выслушав главу МОКа Томаса Баха, который настоял на отстранении россиян. Когда я связался с нашим паралимпийцами в Пекине, то увидел, что они внутренне были готовы к такому решению. И сказали, что вернутся и выступят в России. Мне звонили тогда многие, и все сошлись, что только Югра сможет организовать в такой срок старты. Мы говорили 4 марта, а уже 16 марта начались соревнования международного уровня. Губернатор Югры Наталья Комарова пошла на такой смелый шаг. И журналисты смогли увидеть, насколько профессионально были подготовлены все объекты и трассы. Все - от тренерского штаба до властей ХМАО и спортсменов отработали профессионально.

Знаю, сейчас Министерство спорта разрабатывает новую стратегию и по проведению тренировочных стартов, и основных соревнований — и все в диалоге с регионами. Реализуется концепция развития детско-юношеского спорта. Определены показатели, которые регионы выполняют.

Нормально спорт может развиваться если его финансирование от 3% от бюджета и выше. Причем это без учета строительства спортсооружений.

НАС ДАВЯТ — МЫ КРЕПЧАЕМ

Анна Федорова о том, что давление Запада привело к обратному результату:

- Данные ВЦИОМ поражают воображение в хорошем смысле. После того как Запад обрушился с санкциями — это привело к обратному результату от того, который они ожидали. Главное тут — справедливость. Наши люди чувствуют, что со спортсменами поступают несправедливо. И это вызывает соответствующую эмоциональную реакцию. Это - одна из причин сплоченности. Люди почувствовали, что это и их личное дело. Более 60% считают, что российские спортсмены правильно делают, что сами отказываются от участия в соревнованиях. Особенно некрасиво когда на Западе наших спортсменов заставляют выступать с критикой действий руководства страны и самой спецоперации на Украине. Культура отмены обладает парадоксальным воздействием. В какой то момент доходит до точки абсурда. С ситуацией отмены Запад палку перегнул явно. Никакой моральной правоты в выбранном ими инструменте нет.